Blue-bike verdubbelt aantal deelfietsen en locaties

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) stelt maandag een eerste nieuwe locatie van Blue-Bike voor in Gent, waar het gebruik van de deelfietsen vorig jaar met 12 procent is gestegen. De opening moet het systeem, dat vorig jaar werd overgenomen door de Vlaamse overheid, verder doen groeien. Het aantal Blue-bike-locaties wordt de komende jaren ook uitgebreid, van 60 tot 116.

Jaarlijks komen er zo tien nieuwe locaties bij, vooral aan grote haltes van openbaarvervoermaatschappij De Lijn. In de toekomst zal je met een abonnement van De Lijn ook toegang krijgen tot het Blue-bike-deelfietsensysteem en zal je via de app van De Lijn een Blue-bike rit kunnen betalen.

Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is tevreden met de bijkomende locatie en de 80 extra deelfietsen aan het Sint-Pietersstation. De stad Gent bekijkt hoe het de ritten, die nu 3,15 euro per dag kosten, goedkoper kan maken of het project financieel op een ander manier een duw in de rug kan geven.