(Belga) Voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg stapt in de race voor het Witte Huis. Dat heeft hij vandaag zelf bekendgemaakt. De 77-jarige Bloomberg noemde de Republikeinse president Donald Trump "een existentiële bedreiging voor de VS en haar waarden".

De Amerikaanse miljardair had vorige week bij de federale verkiezingscommissie de documenten ingediend die vereist zijn voor een kandidatuur bij de komende presidentsverkiezingen. Bloomberg deed, net als vier jaar geleden, erg geheimzinnig over een mogelijke kandidatuur voor de presidentsverkiezingen. Toen besliste hij uiteindelijk om niet als onafhankelijk kandidaat deel te nemen. Nu wil hij dus de Democratische nominatie in de wacht te slepen. "Ik doe een gooi naar het presidentschap om Trump te verslaan en de Verenigde Staten opnieuw op te bouwen. We kunnen ons geen vier extra jaren van Trumps roekeloze en onethische acties veroorloven", klonk het in een persbericht. "Als hij nog een termijn binnenhaalt, kunnen we misschien niet meer herstellen van de schade." Hij voegt zich bij de zeventien andere Democratische kandidaten. Volgens Advertising Analytics heeft Bloomberg verspreid over 21 staten al voor in totaal 31 miljoen dollar aan advertentieruimte ingekocht. Nooit heeft een presidentskandidaat meer aan televisiespots besteed. (Belga)