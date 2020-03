N-VA steunt, samen met 9 andere partijen, de volmachten voor de regering om de coronacrisis te bekampen. Maar is de partij nog welkom bij de opvolging ervan?

Donderdagavond raakten de partijen CD&V, Open VLD, MR, PS, SP.A, Groen, Ecolo, Défi, CDH en N-VA het eens over de volmachten voor de regering-Wilmès. Met die bijzondere machten, die in eerste instantie voor drie maanden gelden, moet ze de coronacrisis het hoofd bieden op een snelle manier. De volmachten zullen zo goed als zeker in totaal zes maanden van kracht zijn. Verwacht wordt dat de volmachtenwet volgende week in de Kamer voorligt.

Premier Sophie Wilmès heeft alvast beloofd om de wet niet als een blanco cheque te behandelen. Ze wil alle partijen betrekken bij de opvolging ervan. De partijvoorzitters zijn alvast gevraagd om hun agenda's vrij te houden op zaterdag.

Maar geldt die uitnodiging ook voor de N-VA? Daar is nog onduidelijkheid over. In de wandelgangen klinkt dat de partij geweerd zou worden door de groenen. Die zouden een probleem hebben met het feit dat de Vlaams-nationalisten mee aan tafel schuiven.

Kristof Calvo, leider van de Groen-Ecolo-fractie in de Kamer, wuift die beschuldigingen weg. 'Voor ons is het belangrijk dat alle deelnemende partijen Corona boven het eigen partijbelang plaatsen en dat er in dat overleg echt wordt samengewerkt', zegt hij.

Calvo merkt wel op dat de positie van de N-VA onduidelijk is. 'Die partij steunt de interim-regering niet en valt ze zelfs aan. Maar voor ons gaat het niet over partijen. Ik zei het donderdag al: op een moment als deze bestaat er geen meerderheid en oppositie.'

Hij legt de bal in het kamp van Wilmès. 'Wij bepalen niet wie er wordt uitgenodigd, dat doet de eerste minister.'

De knoop zou vandaag worden doorgehakt op de ministerraad.

Open VLD-fractieleider Egbert Lachaert zegt dat het hoe dan ook de bedoeling is dat alle tien de partijen worden betrokken. Hij hoopt dat de N-VA 'niet van tafel wegloopt'. Het opzet is nog steeds dat er naast de coronacrisis gedacht wordt over een nieuwe volwaardige regering. 'Het volmachtenoverleg zou een van de kanalen kunnen zijn waarin de partijen elkaar kunnen vinden.'

Donderdagavond raakten de partijen CD&V, Open VLD, MR, PS, SP.A, Groen, Ecolo, Défi, CDH en N-VA het eens over de volmachten voor de regering-Wilmès. Met die bijzondere machten, die in eerste instantie voor drie maanden gelden, moet ze de coronacrisis het hoofd bieden op een snelle manier. De volmachten zullen zo goed als zeker in totaal zes maanden van kracht zijn. Verwacht wordt dat de volmachtenwet volgende week in de Kamer voorligt. Premier Sophie Wilmès heeft alvast beloofd om de wet niet als een blanco cheque te behandelen. Ze wil alle partijen betrekken bij de opvolging ervan. De partijvoorzitters zijn alvast gevraagd om hun agenda's vrij te houden op zaterdag.Maar geldt die uitnodiging ook voor de N-VA? Daar is nog onduidelijkheid over. In de wandelgangen klinkt dat de partij geweerd zou worden door de groenen. Die zouden een probleem hebben met het feit dat de Vlaams-nationalisten mee aan tafel schuiven. Kristof Calvo, leider van de Groen-Ecolo-fractie in de Kamer, wuift die beschuldigingen weg. 'Voor ons is het belangrijk dat alle deelnemende partijen Corona boven het eigen partijbelang plaatsen en dat er in dat overleg echt wordt samengewerkt', zegt hij. Calvo merkt wel op dat de positie van de N-VA onduidelijk is. 'Die partij steunt de interim-regering niet en valt ze zelfs aan. Maar voor ons gaat het niet over partijen. Ik zei het donderdag al: op een moment als deze bestaat er geen meerderheid en oppositie.'Hij legt de bal in het kamp van Wilmès. 'Wij bepalen niet wie er wordt uitgenodigd, dat doet de eerste minister.' De knoop zou vandaag worden doorgehakt op de ministerraad.Open VLD-fractieleider Egbert Lachaert zegt dat het hoe dan ook de bedoeling is dat alle tien de partijen worden betrokken. Hij hoopt dat de N-VA 'niet van tafel wegloopt'. Het opzet is nog steeds dat er naast de coronacrisis gedacht wordt over een nieuwe volwaardige regering. 'Het volmachtenoverleg zou een van de kanalen kunnen zijn waarin de partijen elkaar kunnen vinden.'