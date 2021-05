Het schepencollege van Blankenberge is een deel van zijn bevoegdheden kwijt. Dat is vrijdagavond beslist in een extra gemeenteraad van de stad. De gemeenteraad komt er nadat de coalitiepartner Vooruit haar vertrouwen in burgemeester Daphné Dumery (N-VA) heeft opgezegd.

Begin vorige week zegde coalitiepartner Vooruit haar vertrouwen op in burgemeester Daphné Dumery. In een mededeling haalde de partij een reeks pijnpunten aan en noemde het beleid van Dumery 'een dictatoriale manier van leiding geven'. Er werd haar ook vriendjespolitiek verweten. Kort daarop werd schepen van Financiën Jurgen Content (Vooruit) op non-actief gezet wegens zijn rol in een onderzoek naar mogelijke prijsafspraken tussen stranduitbaters.

In navolging van de politieke impasse werd vrijdagavond een extra gemeenteraad georganiseerd. Daarop is in de eerste plaats beslist dat het schepencollege een deel van haar bevoegdheden terug moet overleveren aan de gemeenteraad, de zogenoemde 'niet-wettelijke' bevoegdheden. Van de gemeenteraad stemde 62 procent voor het voorstel van oppositiepartij Open VLD.

Dagelijks bestuur

Vaste bevoegdheden, zoals onder meer veiligheid, blijven bij het schepencollege. Bevoegdheden die vallen onder 'dagelijks bestuur' worden overgeleverd aan de gemeenteraad. Daardoor zouden meer dossiers besproken en gestemd worden in de gemeenteraad. Dat gebeurt dan aan de hand van wisselmeerderheden, waardoor oppositiepartij Open VLD meer zeggenchap kan krijgen. Volgens burgemeester Daphné Dumery zal alles daardoor een pak trager verlopen. 'Door deze beslissing wordt alles moeilijker gemaakt dan dat het nu is. Maar moeilijk gaat ook, wij werken verder.' Onbestuurbaarheid inroepen is volgens de burgemeester niet aan de orde. 'Dat ligt momenteel niet op tafel.'

