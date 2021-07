De badsteden Blankenberge en Oostende gaan paspoortcontroles uitvoeren om incidenten aan zee te vermijden deze zomer. Dat gebeurt aan de hand van de nieuwe databank voor mensen die al een plaatsverbod kregen.

Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

Een vechtpartij in de Gentse Blaarmeersen, waarbij vooral Brusselse jongeren betrokken waren, deed de discussie over de jongerenbendes en incidenten in recreatiezones opnieuw oplaaien. Als reactie lanceerde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) onder meer een nieuwe databank waarin iedereen die ooit een plaatsverbod kreeg voor een recreatiegebied of badplaats, wordt opgenomen.

'Die informatie werd vroeger niet gedeeld', zegt burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA). 'Nu kan onze politie wel zien wie elders al gekend is, vanzelfsprekend is dat een goede zaak.'

'Lik op stuk'

Het gebruik van de databank wordt in Blankenberge gecombineerd met systematische identiteitscontroles. De burgemeester gaf daar met een specifiek besluit in juni toelating voor en is zo strenger dan wat de wet voorschrijft.

Bart Tommelein, Open VLD-burgemeester van Oostende, gaat nog een stap verder. Wie in die databank opduikt en aan zee wordt herkend, heeft in de koningin der badsteden geen plaats. 'Ik voer een lik-op-stukbeleid', stelt Tommelein nadrukkelijk. 'Die amokmakers zijn gekend, en niet in positieve zin. Een plaatsverbod krijg je niet zomaar, hé. Wie op die lijst staat, heeft al een en ander op zijn kerfstok. Wij hebben hen hier niet nodig.'

In Oostende zullen de betrokken jongeren dan ook bestuurlijk worden aangehouden en opnieuw huiswaarts worden gestuurd.

