In de nasleep van een massale vechtpartij op het strand van Blankenberge, zal de badplaats dagjestoeristen weren. Ook Knokke-Heist wil hen van haar grondgebied houden, en Oostende wil dat er minder treinen naar de stad rijden.

Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) wil zondag zoveel mogelijk dagjestoeristen weren uit Blankenberge. Bovendien wil Blankenberge dat er tussen 9 en 16 uur geen treinen meer aankomen in Blankenberge.

De hete zomerdag lokte zaterdag veel volk naar Blankenberge. Ter hoogte van de Weststraattrap, ten westen van de stad, kwam het in de late namiddag tot een hevige vechtpartij. Bij de rellen waren tientallen amokmakers betrokken. Op beelden is ook duidelijk te zien hoe de jongeren zich tegen de politie keerden. Zo werd een politieman zelfs met een parasol te lijf gegaan.

Volgens stad Blankenberge zijn de meeste onruststokers ondertussen gevat. 'Diegenen die aangehouden zijn kregen een plaatsverbod en mogen het Blankenbergse grondgebied dus tijdelijk niet meer betreden', klinkt het in een persbericht. Het zou gaan om mensen die bijna allemaal al een waslijst aan strafbare feiten op hun kerfstok hebben. Het parket liet eerder al weten dat meerdere betrokkenen bestuurlijk dan wel gerechtelijk gearresteerd werden.

'Onze stad heeft een time-out nodig. Dat betekent dat we dagjestoeristen morgen, zondag 9 augustus, zoveel mogelijk willen weren uit Blankenberge', aldus burgemeester Daphné Dumery. Enkel inwoners, tweedeverblijvers en meerdaagse verblijfstoeristen zijn zondag welkom in Blankenberge. De politie zal controleposten opstellen langs de invalswegen.

'Wie dus in Blankenberge toekomt zal dus een geldige reden moeten hebben om toegang tot de stad te krijgen. Met deze maatregel proberen we de rust te laten weerkeren.' Bovendien vraagt Blankenberge om tussen 9 en 16 uur geen treinen te laten aankomen op hun grondgebied. 'Lokaal hebben we alle mogelijke maatregelen getroffen om de veiligheid te blijven garanderen binnen onze bevoegdheden. De hogere overheden dragen hierin een grote verantwoordelijkheid, we verwachten een duidelijk signaal. We merkten veel solidariteit van omstaanders, de politie werd massaal gesteund. Dit wordt enorm geapprecieerd', besluit Dumery.

Ook Knokke-Heist weert dagjestoeristen

Ook Knokke-Heist weert tot nader order dagjestoeristen van haar grondgebied. Wie naar Knokke-Heist wil komen, zal een bewijs moeten voorleggen om de reis te verantwoorden, meldt burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens in de nacht van zaterdag op zondag in een persbericht. Hij verwijst daarbij naar de incidenten van de voorbije dagen.

Lippens had vrijdag al opgeroepen om dit weekend niet naar de kust te reizen en waarschuwde dat de badstad mogelijk dagbezoekers zou weigeren indien het te druk werd. De oproep lijkt volgens de burgemeester echter in dovemansoren te zijn gevallen. 'Tientallen incidenten, zowel gedurende de dag als de nacht, zorgen ervoor dat het gemeentebestuur zich genoodzaakt voelt om over te gaan tot drastische maatregelen. Om de publieke veiligheid te garanderen kunnen dagtoeristen voorlopig niet langer Knokke-Heist bezoeken', aldus Lippens.

De toegang wordt tot nader order beperkt tot inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en medewerkers van de in Knokke-Heist gevestigde ondernemingen en organisaties. Vanaf zondag vinden er grootschalige controles plaats die onvermijdelijk zullen resulteren in lange files, waarschuwt de gemeente. 'Alle voertuigen zullen worden gecontroleerd. Wie geen geldige reden heeft om in Knokke-Heist te zijn, moet onmiddellijk rechtsomkeer maken. Alle inzittenden moeten dus kunnen bewijzen dat zij in Knokke-Heist wonen, verblijven met overnachting, of werken', luidt het tot slot.

Ook Oostende vraagt NMBS om treinen te stoppen

Ook Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) vraagt de NMBS met aandrang om zondag geen extra treinen naar zijn stad te laten rijden. Het is volgens de burgemeester onmogelijk geworden om iedereen op een veilige manier over de stranden te spreiden. 'Het is vijf voor twaalf, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.'

De NMBS laat inmiddels in een korte reactie weten dat 'dergelijke beslissingen de overheid toekomen'.

Niet minder dan 15.000 dagjestoeristen reizen op een drukke zomerdag met de trein naar Oostende. 'Dat is gewoon teveel. Onze drie drukstbezette stranden hebben maar een capaciteit van 15.000 mensen, maar we hebben natuurlijk ook nog bewoners, tweedeverblijvers en verblijfstoeristen.' Op de stranden van Mariakerke en Raversijde is het rustiger, maar dagjestoeristen trekken vanuit het station uiteraard naar de drukkere stranden vlakbij. 'Ten eerste vraag ik dus uitdrukkelijk aan de NMBS om de extra treinen met onmiddellijke ingang te cancellen, want ik krijg het niet meer gespreid', stelt Tommelein.

Daarnaast zou de NMBS volgens de burgemeester ook de capaciteit van de andere treinen tot een coronaproof maximum van hoogstens 80 procent moeten beperken. 'Die extra treinen dienden om de mensen te spreiden, maar in de praktijk zitten ze overvol en brengt men gewoon meer mensen naar de kust. Dat kan in 2020 met deze corona-uitdaging toch niet de bedoeling zijn.'

Het aantal dagjestoeristen dat per trein naar Oostende kan afzakken, zou zo tot hoogstens 10.000 teruggebracht kunnen worden. 'Dat is al een helse opdracht, maar 15.000 is voor onze stad onmogelijk. Dit moet stoppen, anders moet de federale overheid ingrijpen. Ik wil de dagjestoeristen ook niet weren, wel beperken', verwijst Tommelein naar de nieuwe maatregelen in Blankenberge. De Oostendse burgemeester drong bij het parket al aan op een strenge vervolging via snelrecht voor toeristen die buiten de lijntjes kleuren. Zo werd de politie donderdag geconfronteerd met een geveinsde verdrinking.

