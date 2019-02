Björn Rzoska: 'Uitspraken Joke Schauvliege zijn majeur politiek incident'

Rzoska noemt de uitspraken van Schauvliege 'majeur politiek incident'. 'Ofwel heeft Joke Schauvliege informatie van de Staatsveiligheid gewoon te grabbel gegooid, ofwel liegt ze en maakt ze hiermee het engagement van duizenden verdacht', zegt Rzoska op Twitter.

De Groen-fractieleider vraagt zich af of Schauvliege nog wel namens de Vlaamse regering spreekt.

Heisa

In een toespraak bij het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) in Lierde heeft minister Schauvliege opmerkelijke verklaringen gedaan over de klimaatbetogingen. 'Er zit wel wat meer achter dan een spontane solidariteitsactie voor het klimaat', verklaarde ze. In de speech suggereert Schauvliege dat de klimaatmarsen en de spijbelacties op donderdag deels opgezet zijn. Dat zou volgens haar te maken kunnen hebben met wraakacties van natuurorganisaties, die maar moeilijk konden verteren hoe toenmalig minister van Landbouw Vera Dua (Agalev/Groen) aangepakt werd op betogingen van landbouwers.

In haar toespraak zegt Schauvliege ook dat haar uitspraken steunen op informatie vanuit de Staatsveiligheid. 'Ik weet wie achter heel die beweging zit, zowel van de zondagse betogingen als de spijbelaars op donderdag. Men heeft me dat ook verteld vanuit de Staatsveiligheid. Ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie, en dat er wel wat meer achter zit dan spontane solidariteitsacties met ons klimaat', zei ze.

Nadien verontschuldigde de CD&V-minister zich via Twitter wel over die verwijzing naar de Staatsveiligheid. 'Ik heb mijn speech herbekeken en heb mij in het vuur van mijn betoog inderdaad te fors en fout uitgedrukt over de Staatsveiligheid. Excuses aan wie daar aanstoot aan neemt', aldus Schauvliege.