Björn Rzoska, Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement, stelt zich kandidaat om voorzitter te worden van Groen. Hij doet dat samen met de Mechelse Rina Rabau, die kandidaat-ondervoorzitter is. Rzoska en Rabau pleiten voor een 'andere aanpak' en willen dat Groen opnieuw 'meer impact' heeft. De focus van hun campagne ligt op 'luisterbereidheid en vertrouwen'.

Ja, Groen boekte winst op 26 mei, maar de 'groene golf' waar voorzitster Meyrem Almaci zo vurig op hoopte, bleef uit. De partij klom wel 1,4 procentpunt naar 10,1 procent, maar door de maandenlange aandacht voor het klimaatthema en de hogere pieken in de peilingen voelde die 10 procent toch wat aan als een gemiste kans. Geen hoera-stemming dus. De partij nam de campagne onder de loep genomen en er borrelde kritiek op. Zo kreeg de groene verkiezingswinst snel een bittere nasmaak.

De 46-jarige Björn Rzoska liet na de verkiezingen doorschemeren dat hij overwoog om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de partij. Nu heeft hij de knoop doorgehakt. Hij legt uit waarom: 'Vandaag denken velen dat Groen een partij is voor de happy few. Daardoor zijn we de afgelopen campagne veel kiezers verloren. Onze overtuiging is dat we mensen breed kunnen mobiliseren. Maar dan we moeten we het anders aanpakken', aldus Rzoska. Een andere aanpak, een andere stijl ook. 'Vertrouwen zullen we pas verdienen als we de kalmte bewaren. We moeten goed luisteren en een parler vrai hanteren. Ook in de eigen partij trouwens. Het wordt de enige manier om te groeien en meer nationale impact te krijgen', aldus Rzoska.

Het is geen geheim dat de toon en stijl van Rzoska verschillen van die van huidig voorzitster Almaci. Rzoska is er ook van overtuigd dat een goed klimaatbeleid niet haaks hoeft te staan op een sociaal beleid. 'Populisten en economische krachten doen er alles aan om mensen te doen geloven dat economie en milieu tegengesteld zijn aan elkaar, en dat sociale ongelijkheid noodzakelijk is voor vooruitgang. De komende jaren gaan wij groenen een ideeënstrijd en machtsstrijd moeten voeren. We hebben er de mensen voor. Maar de partij moet àl ons talent breed inzetten, overal op het terrein', klinkt het.

De 46-jarige Rzoska is historicus van opleiding. Hij is sinds 2007 gemeenteraadslid voor Groen in Lokeren, was tussen 2009 en 2013 ondervoorzitter van de partij, onder toenmalig voorzitter Wouter Van Besien, en belandde in 2013 in het Vlaams Parlement. Na de verkiezingen van 2014 werd hij aangeduid als fractieleider in het Vlaams Parlement. Bij de verkiezingen van 26 mei was hij lijsttrekker in Oost-Vlaanderen en haalde hij meer dan 16.000 voorkeurstemmen.

In de race voor het voorzitterschap vormt Rzoska een tandem met de 35-jarige Rina Rabau. Rabau is gemeenteraadslid in Mechelen en stond op 26 mei vierde op de Antwerpse Kamerlijst. Zij is ook kabinetschef voor Ecolo-Groen in Elsene. Ze heeft ervaring in het middenveld, zo was ze onder meer kabinetsmedewerker bij het Minderhedenforum. Rabau heeft ook een verleden bij sp.a. Zo zat ze ooit een tijdje voor sp.a in de gemeenteraad van Lubbeek en werkte ze meer dan tien jaar geleden als adviseur van toenmalig Leuvens sp.a-schepen Mohammed Ridouani.

Nu gooit Rabau zich dus mee in de strijd om het (onder)voorzitterschap bij Groen. 'Het zijn woelige tijden', zegt Rabau. 'Roepers grijpen de macht. Terwijl mensen nood hebben aan zekerheid en perspectief. Ze verwachten integer leiderschap en sociale rechtvaardigheid. Onze partij moet dat uitdragen. Er is bovendien een stille meerderheid die onze aandacht verdient. Ook hen moeten we een stem geven en oplossingen die hun leven beter maken', aldus Rabau.