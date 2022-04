Vlaams fractieleider Björn Rzoska is geen kandidaat om Meryem Almaci op te volgen als voorzitter van Groen. Dat liet hij vrijdag weten aan Belga. Wie Almaci wel opvolgt, wordt duidelijk op 11 juni.

Meryem Almaci kondigde in maart aan dat ze stopt als partijvoorzitster om meer tijd te maken voor haar gezin. De 46-jarige politica stond bijna acht jaar aan het roer bij Groen. Het partijbestuur legde maandag de procedure voor de voorzittersverkiezingen vast. Alle leden van Groen kunnen zich vanaf donderdag 28 april kandidaat stellen voor het voorzitterschap. Dat moet wel in duo (voorzitter/ondervoorzitter).

De statuten van Groen bepalen ook dat de voorzitter en ondervoorzitter een verschillende genderidentiteit moeten hebben. De kandidaturen worden op 3 mei afgesloten. Op woensdag 4 mei worden de definitieve kandidatenduo's voorgesteld aan de pers. Vervolgens gaan de kandidatenduo's zich voorstellen aan de partijleden in de verschillende provincies. Op zaterdag 11 juni organiseert de partij dan een slotdebat in Brussel en wordt er gestemd.

Meryem Almaci kondigde in maart aan dat ze stopt als partijvoorzitster om meer tijd te maken voor haar gezin. De 46-jarige politica stond bijna acht jaar aan het roer bij Groen. Het partijbestuur legde maandag de procedure voor de voorzittersverkiezingen vast. Alle leden van Groen kunnen zich vanaf donderdag 28 april kandidaat stellen voor het voorzitterschap. Dat moet wel in duo (voorzitter/ondervoorzitter). De statuten van Groen bepalen ook dat de voorzitter en ondervoorzitter een verschillende genderidentiteit moeten hebben. De kandidaturen worden op 3 mei afgesloten. Op woensdag 4 mei worden de definitieve kandidatenduo's voorgesteld aan de pers. Vervolgens gaan de kandidatenduo's zich voorstellen aan de partijleden in de verschillende provincies. Op zaterdag 11 juni organiseert de partij dan een slotdebat in Brussel en wordt er gestemd.