Het Vlaamse boegbeeld van Groen praat in De Zondagover Vivaldi en de 'historische kans' voor zijn partij, maar ook over hoe de coronacrisis de problemen in de zorg heeft blootgelegd. 'Was ik Wouter Beke, dan had ik ontslag genomen.'

'Het coronavirus heeft structurele fouten blootgelegd én versterkt. Want let wel: dit probleem is niet nieuw. We weten al langer dat onze zorgsector onvoldoende middelen heeft. De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg, dat is al jarenlang een probleem. Corona heeft dat nog eens keihard blootgelegd', vertelt Groen-boegbeeld Björn Rzoska. Rzoska is voorzitter van de coronacommissie en hoort veel getuigenissen over de situatie eerder dit jaar aan. Hoort Wouter Beke als verantwoordelijk minister nog wel in zijn stoel? 'Hij moet vooral zélf in de spiegel kijken. Was ik in zijn plaats, dan had ik ontslag genomen. Hij is politiek verantwoordelijk voor wat fout loopt. Ik heb bovendien geen leiderschap gezien van hem. Maar goed: wij kunnen zijn ontslag niet eisen. Het is zijn partij die daarover beslist.'

Over Vivaldi is Rzoska duidelijk:'Dit kan niet meer stoppen. Nu kan niemand nog van tafel. Nu moeten we door. De Vivaldi-trein is vertrokken, volgens mij. En dat is ook nodig. Er moet beleid gevoerd worden om de coronacrisis de baas te kunnen.' Maar of mensen er ook nog enthousiast van worden? 'Ik ben enthousiast. Mijn partij is enthousiast. En wij hebben bovendien geen schrik van de kiezer.'

Lees het volledige interview met Björn Rzoska in De Zondag.

'Het coronavirus heeft structurele fouten blootgelegd én versterkt. Want let wel: dit probleem is niet nieuw. We weten al langer dat onze zorgsector onvoldoende middelen heeft. De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg, dat is al jarenlang een probleem. Corona heeft dat nog eens keihard blootgelegd', vertelt Groen-boegbeeld Björn Rzoska. Rzoska is voorzitter van de coronacommissie en hoort veel getuigenissen over de situatie eerder dit jaar aan. Hoort Wouter Beke als verantwoordelijk minister nog wel in zijn stoel? 'Hij moet vooral zélf in de spiegel kijken. Was ik in zijn plaats, dan had ik ontslag genomen. Hij is politiek verantwoordelijk voor wat fout loopt. Ik heb bovendien geen leiderschap gezien van hem. Maar goed: wij kunnen zijn ontslag niet eisen. Het is zijn partij die daarover beslist.'Over Vivaldi is Rzoska duidelijk:'Dit kan niet meer stoppen. Nu kan niemand nog van tafel. Nu moeten we door. De Vivaldi-trein is vertrokken, volgens mij. En dat is ook nodig. Er moet beleid gevoerd worden om de coronacrisis de baas te kunnen.' Maar of mensen er ook nog enthousiast van worden? 'Ik ben enthousiast. Mijn partij is enthousiast. En wij hebben bovendien geen schrik van de kiezer.'Lees het volledige interview met Björn Rzoska in De Zondag.