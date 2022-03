Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft zaterdag aan slachthuis Sus Campiniae in Westerlo een actie gehouden tegen de ondersteuning van de varkensindustrie door de overheid. Een dertigtal activisten verzamelde en stond stil bij de tien miljoen dieren die volgens Bite Back in Sus Campiniae geslacht werden sinds de opening van het slachthuis.

Op het einde van de samenkomst deelden de activisten hun persoonlijke boodschap aan het slachthuis. Ze herdachten de varkens die er gedood werden maar deelden ook het niet mis te verstane bericht 'Vlees eten is niet meer van deze tijd!'.

'Het is een vernietigende sector, een industrie die we in de toekomst enkel als immoreel zullen kunnen beschouwen', zegt Jo Dirix, voorzitter van Bite Back, over de vleesindustrie. Bite Back protesteerde onder andere tegen de 16 miljoen euro die in oktober 2021 uitgetrokken werd door de Vlaamse regering om varkensboeren te ondersteunen.

'Ons belastinggeld wordt gebruikt om een zieke industrie te sponsoren', volgens Bite Back. Die sector is 'niet duurzaam, weinig gezond en absoluut niet diervriendelijk', meent de organisatie en wijst daarbij naar de ammoniakuitstoot, stikstofneerslag en land- en watergebruik door de industrie. 'Wij kunnen ons een wereld inbeelden waarin we voelende, intelligente wezens geen vreselijk leven aandoen, waar we ze geen gruwelijke dood laten sterven', aldus nog Dirix.

'Wij kunnen ons een wereld inbeelden waar onze overheid geen vlees sponsort als onderdeel van een evenwichtig voedingspatroon, zeker wanneer de wetenschap en onze eigen gezondheidsinstellingen de consumptie van vlees afraden. Zeker wanneer we zien dat die industrie een ramp voor het milieu betekent.'

