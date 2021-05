De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is slachtoffer geworden van een diepgaande hacking, waarbij de indringers inzage hadden in het volledige computersysteem. Het gaat om een duidelijk geval van 'state-sponsored' hacking, naar alle waarschijnlijkheid door China. Dat meldt De Standaard.

De complexiteit van de hacking maakt het moeilijk om te bepalen wat de indringers precies te zien kregen, maar het staat vast dat ze toegang hadden tot praktisch alle communicatie en interne data van Binnenlandse Zaken. De bedoeling van de inbraak was om te spioneren bij de overheidsdienst, die een centrale schakel is in de besturing en beveiliging van België. Alle politiediensten en hun databanken vallen eronder, net als de organisatie van verkiezingen, crisisbeheer, vreemdelingenzaken, de uitreiking van identiteitskaarten, enzovoort.

De hack kwam aan het licht door de Hafnium-affaire, waarbij Chinese hackers binnendringen in computers via een kwetsbaarheid in Exchange, het mailsysteem dat Microsoft op poten heeft gezet.

