Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke hoopt dat het Vlaams Parlement woensdag het meerderheidsdecreet goedkeurt dat de mogelijkheid invoert voor zorginstellingen - woonzorgcentra, instellingen voor personen met een handicap en ziekenhuizen - om bezoekers een Covid Safe Ticket (CST) te vragen. Dat zei Beke zondag in 'De Zevende dag'.

Beke wilde niet vooruitlopen over wat het federale kernkabinet maandag en het Overlegcomité vrijdag zullen beslissen nu de coronacijfers opnieuw sterk omhoog gaan. Hij wees er wel op dat de Vlaamse regering afgelopen vrijdag al bijkomende maatregelen genomen heeft.

Mondmaskerplicht

Een veralgemeende mondmaskerplicht is volgens de Vlaams minister één van de verdedingslijnen tegen het coronavirus, naast het testen op opsporen (dat verlengd werd) en de aangehouden vaccinatie. Wouter Beke wees erop dat het CST al voor een aantal zaken is ingevoerd. Dat zal ook gebeuren voor bezoekers aan woonzorgcentra, kondigde hij aan. Het voorstel van decreet van de meerderheid, dat zorginstellingen de mogelijkheid geeft om het CST te vragen, kan woensdag in het Vlaams Parlement gestemd worden. Het advies van de Raad van State is binnen en dat van de Vlaamse Toezichtscommissie wordt maandag verwacht. De regeling treedt in werking na publicatie in het Staatsblad.

Verplichte vaccinatie

Wat het personeel betreft, wordt gewacht op de verplichte vaccinatie waar federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkt. In Vlaanderen zal die verplichting uitgebreid worden tot de ondersteunende diensten. In Vlaanderen is overigens 95 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd, merkte Beke nog op.

Nog in 'De Zevende dag' verklaarde Antwerps gouverneur Cathy Berx dat het weigeren van nieuw personeel dat niet gevaccineerd wel degelijk kan. De beslisisng van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) om niet-gevaccineerde sollicitanten te weigeren zorgde de laatste dagen voor heel wat ophef. 'We doen dat om elk personeelslid een veilige werkomgeving en elke patiënt een veilige plaats te kunnen bieden', stelde directrice Katrien Bervoets. Ze wees er ook op dat het personeel in het ZNA verplicht een mondmasker draagt.

Beke wilde niet vooruitlopen over wat het federale kernkabinet maandag en het Overlegcomité vrijdag zullen beslissen nu de coronacijfers opnieuw sterk omhoog gaan. Hij wees er wel op dat de Vlaamse regering afgelopen vrijdag al bijkomende maatregelen genomen heeft. Een veralgemeende mondmaskerplicht is volgens de Vlaams minister één van de verdedingslijnen tegen het coronavirus, naast het testen op opsporen (dat verlengd werd) en de aangehouden vaccinatie. Wouter Beke wees erop dat het CST al voor een aantal zaken is ingevoerd. Dat zal ook gebeuren voor bezoekers aan woonzorgcentra, kondigde hij aan. Het voorstel van decreet van de meerderheid, dat zorginstellingen de mogelijkheid geeft om het CST te vragen, kan woensdag in het Vlaams Parlement gestemd worden. Het advies van de Raad van State is binnen en dat van de Vlaamse Toezichtscommissie wordt maandag verwacht. De regeling treedt in werking na publicatie in het Staatsblad.Wat het personeel betreft, wordt gewacht op de verplichte vaccinatie waar federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkt. In Vlaanderen zal die verplichting uitgebreid worden tot de ondersteunende diensten. In Vlaanderen is overigens 95 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd, merkte Beke nog op. Nog in 'De Zevende dag' verklaarde Antwerps gouverneur Cathy Berx dat het weigeren van nieuw personeel dat niet gevaccineerd wel degelijk kan. De beslisisng van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) om niet-gevaccineerde sollicitanten te weigeren zorgde de laatste dagen voor heel wat ophef. 'We doen dat om elk personeelslid een veilige werkomgeving en elke patiënt een veilige plaats te kunnen bieden', stelde directrice Katrien Bervoets. Ze wees er ook op dat het personeel in het ZNA verplicht een mondmasker draagt.