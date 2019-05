De RSZ, de Kansspelcommissie en het Arbeidsauditoraat voeren onderzoeken naar Brusselse bingocafés.

'De Brusselse bingocafés komen steeds meer in handen van Albanezen die banden hebben met criminele clans.' Dat zegt Bruno Devillé, teamchef Ecosoc op de Brusselse directie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Die is sinds twee jaar bevoegd voor economische uitbuiting en mensenhandel. 'Het Albanese milieu installeert zich meer en meer in onze hoofdstad', zegt Devillé. 'Het gros van de bingocafés in de Brusselse voetgangerszone is in handen van Albanese clans. Zij het niet officieel. Op papier zul je een Roemeens meisje aantreffen als gerante, en achter haar staat vervolgens een plaatser van bingospelen.'

...