Op de Leuvense Gasthuisberg wordt binnenkort een levering van 15.000 geneeskrachtige moleculen verwacht, met de groeten van gewezen ­Microsoft-baas Bill Gates. Dat schrijft De Standaard woensdag.

Op vraag én op kosten van de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) zal de KU Leuven ze de komende weken testen op hun eventuele werkzaamheid tegen het nieuwe coronavirus. Dat virus veroorzaakt de longziekte COVID-19, die uitgroeit tot een wereld­wijde epidemie en waartegen nog geen enkel medicijn bestaat. De uit de VS opgestuurde medicijnstalen komen uit de portefeuille van het Scripps-instituut in Californië. Dat heeft de voorbije jaren een uitgebreide verzameling actieve bestanddelen aangelegd van bestaande of in ontwikkeling (geweest) zijnde medicijnen tegen de meest diverse aandoeningen. 'De Bill & Melinda Gates Foundation hoopt dat er bij die vijftienduizend stoffen een of meerdere moleculen zitten die ook het ­nieuwe coronavirus kunnen ­afremmen', zegt Johan Neyts van het laboratorium Virologie aan het Leuvense Rega-Instituut, dat de analyse op zich zal nemen. 'Dat gaan we voor ze uitzoeken.' Het hoogbioveiligheidslab van het Rega is volgens Neyts wellicht het enige in de wereld dat met ­hoge doorvoersnelheid en op een veilige manier duizenden kandidaat-moleculen na elkaar kan testen. 'Een week of twee nadat de zending is afgeleverd, kennen we de resultaten.' Het lab werd op maat ontworpen door Neyts' ­collega Pieter Leyssen, een viroloog en selfmade-ingenieur. Het draait volautomatisch, dag en nacht, ­zeven dagen in de week.