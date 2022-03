De staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten komen volgende week donderdag bijeen op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel, voor een bijzondere NAVO-top. Dat kondigt secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag aan.

"Ik heb een bijzondere top bijeengeroepen op 24 maart op het NAVO-hoofdkwartier", zegt hij op Twitter. "We zullen het hebben over de Russische invasie in Oekraïne, onze sterke steun voor Oekraïne en de verdere versterking van de afschrikking en defensie van de NAVO." Eerder op de dag had Stoltenberg, na een vraag daarover op een persconferentie, nog gezegd dat de NAVO "op korte termijn" een top zou kunnen houden. Volgende week donderdag en vrijdag vindt in Brussel ook een EU-top plaats. De Amerikaanse president Joe Biden zal aanwezig zijn op de eerste dag van de Europese top, zo heeft Belga uit EU-bronnen vernomen. Al maandenlang coördineren de Verenigde Staten, de Europese Unie en hun internationale partners hun houding tegenover Rusland. Ook de sancties tegen Moskou en de medestanders van president Vladimir Poetin zijn op elkaar afgestemd.