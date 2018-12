Bijna de helft van de Vlamingen vindt migratiepact geen regeringsval waard

Onderzoeksbureau Ipsos deed tussen 27 november en 3 december een online bevraging bij 2.532 meerderjarige Belgen, van wie 998 in Vlaanderen. Vraag: 'Is het dispuut over het migratiepact van de Verenigde Naties het vallen van de regering waard?'. Een derde van de Vlamingen zei 'ja', 47 procent antwoordde 'nee' en bijna een kwart had geen mening.

In Brussel en Franstalig België vinden meer mensen dat de regering de stekker eruit kan trekken omwille van de migratiediscussie. In Wallonië antwoordde 34 procent 'ja', 37 procent 'nee' en 29 procent had geen mening. In Brussel was dat 35, 45 en 20 procent.

Als er naar de verdeling per partij gekeken wordt, blijkt bij de regeringspartijen dat vooral kiezers van N-VA het pact een regeringsval waard vinden: 36 procent, tegenover amper 20, 19 en 12 procent bij de collega's van CD&V, Open Vld en MR, die het pact wél steunen.

Bij de oppositie zijn vooral de kiezers van Vlaams Belang duidelijk: 54 procent vindt dat de regering kan vallen. Bij sp.a-kiezers is dat 33 procent, tegenover 22 procent van de Groen-kiezers en 35 procent bij PVDA. Aan Franstalige kant antwoordde 37 procent van de Ecolo-kiezers 'ja', tegenover 45 procent bij PS, 25 procent bij cdH, 53 procent bij PTB en 28 procent bij DéFi.