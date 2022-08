Bijna 80 procent van Vlamingen steunt lidmaatschap Europese Unie

Bijna acht op de tien inwoners van het Vlaamse Gewest vindt het een goede zaak dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het aandeel ligt iets lager dan in 2021, maar is wel het tweede hoogste aandeel sinds 2005.

De cijfers komen van een enquête die afgenomen is in de herfst van 2021 bij Vlamingen vanaf 15 jaar. Zeventien procent van de ondervraagden had toen geen uitgesproken mening over het EU-lidmaatschap, terwijl vijf procent het lidmaatschap een slechte zaak vond. Ongeveer 78 procent was wel een voorstander.

Daarmee zijn meer Vlamingen positiever over de EU in vergelijking met de Walen. Van de Walen zegt 65 procent het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak te vinden.

De steun voor het EU-lidmaatschap lag in het Vlaamse Gewest ook hoger dan in de meeste EU-landen. Algemeen genomen beschouwden in 2021 ruim zes op de tien inwoners van de 27 EU-landen het lidmaatschap als een goede zaak. Tussen de lidstaten onderling bestaan er echter grote verschillen. In Luxemburg waren bijna negen op de tien inwoners voorstander van lidmaatschap, terwijl dat in Griekenland en Slovakije slechts om ongeveer vier op de tien personen gaat.