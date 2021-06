Het succes van de Belgische vaccinatiecampagne zorgt voor moeilijkheden bij de lopende vaccinstudies. In het Gentse Centrum voor Vaccinologie (CEVAC) zijn bijna 400 van de 620 deelnemers aan een studie naar het Duitse CureVac al uit het onderzoek gestapt omdat ze in aanmerking komen voor een door het Europees Geneesmiddelenagentschap goedgekeurd vaccin.

Producenten zullen in de toekomst op zoek moeten gaan naar andere manieren om de werking van hun vaccins te controleren.

In België nemen in totaal ruim 2000 mensen deel aan de studies om de werkzaamheid en veiligheid van het Duitse vaccin te garanderen. Een deel krijgt het vaccin, een andere groep een placebo. Maar de producent moet een zeker aantal besmettingen kunnen vaststellen om beide groepen te vergelijken en conclusies te trekken over de werking van het vaccin.

De studie naar CureVac liep al enkele keren vertraging op en dat is slecht nieuws voor een steeds grotere groep deelnemers. Die weten niet of ze gevaccineerd zijn met een werkzaam vaccin en vragen duidelijkheid nu ze in aanmerking komen voor een reeds goedgekeurd vaccin en vakantieplannen willen maken. Proefpersonen mogen zich niet met een tweede vaccin laten vaccineren zolang het onderzoek loopt, maar ze kunnen dus wel uit de studie stappen. Dat 'unblinden' gebeurt steeds vaker. Wanneer deelnemers te horen krijgen dat ze een effectief vaccin hebben gekregen, volgt vaak de vraag of een tweede vaccinatie nodig of veilig is.

Andere aanpak

Waarschijnlijk wordt CureVac dan ook de laatste producent die aan de hand van placebo-gecontroleerde fase 3-studies de werkzaamheid van zijn vaccin onderzoekt. 'Nieuwe fase 3-studies moeten er anders uitzien, dat is zeker', zegt professor Isabel Leroux-Roels van CEVAC. 'We kunnen bijvoorbeeld kijken naar antilichaam-concentraties en die vergelijken met geregistreerde vaccins.'

Wereldwijd hebben zowat 36.000 mensen deelgenomen aan de fase 3-studie voor CureVac, een Duitse producent die aangeeft midden juni duidelijkheid te kunnen verschaffen over de resultaten.

Leroux-Roels verwacht 'dat de goedkeuring door EMA vrij vlot zal verlopen'. Het CureVac-kandidaatvaccin, CVnCoV, is een mRNA-vaccin en werkt dus op een vergelijkbare manier als de vaccins van farmabedrijven Pfizer-BioNTech en Moderna. België tekende al in voor 2,9 miljoen doses van het vaccin. Na Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson moet het het vijfde vaccin worden dat een markttoelating krijgt van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA).

