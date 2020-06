De woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen en van de studentensteden (met uitzondering van Antwerpen en Kortrijk) controleerden in 2019 in totaal 4993 studentenkamers in 710 verschillende panden. Hiervan bleken er liefst 39,5 procent ongeschikt en/of onbewoonbaar.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Matthias Diependaele, onder meer bevoegd voor Wonen, op een schriftelijke vraag van Allessia Claes (N-VA).

De woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen onderzochten in 2019 in 37 panden in totaal 268 studentenkamers in Antwerpen (19), Gent (51), Hasselt (25) en Leuven (173). In 152 gevallen bleek het pand ongeschikt, in 13 andere gevallen was het ongeschikt én onbewoonbaar.

De controleurs van de lokale besturen bezochten vorig jaar 4725 studentenkamers (in 673 panden) in Gent (3130), Hasselt (145) en Leuven (1450). Hierbij werd in 1758 gevallen de ongeschiktheid vastgesteld. In 13 gevallen was er sprake van ongeschiktheid én onbewoonbaarheid. Van het totaal van 26 woningen die ongeschikt én onbewoonbaar bleken, situeren er zich 18 in Gent, 6 in Leuven en 2 in Hasselt.

'Nuancering'

In een reactie roept Allessia Claes enerzijds op tot waakzaamheid. Ze nuanceert tegelijk ook de cijfers. Niet elke vaststelling van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid resulteert immers in een effectief besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. Vele verhuurders van studentenkamers voeren immers snel de nodige verbeteringswerken uit, waardoor ze een dergelijk besluit kunnen vermijden. 'En daar gaat het bij deze controles ook om: problemen aanpakken en zo stelselmatig het patrimonium verbeteren', aldus het parlementslid.

