In België slaagt 3,9 procent van de burgers er niet in om hun woning voldoende warm te stoken. Dat blijkt woensdag uit cijfers voor 2019 van het Europese statistiekbureau Eurostat. Voor de volledige Europese Unie gaat het om 6,9 procent van de bevolking.

De situatie is er de voorbije jaren in Europa wel op vooruit gegaan: in 2012 ging het nog om 10,8 procent van de Europese bevolking. Tussen de Europese lidstaten zijn er evenwel grote verschillen merkbaar. Zo is de situatie het ergst in Bulgarije, met 30,1 procent van de bevolking die het zich niet kan veroorloven om de woning voldoende warm te stoken. Daarna volgen Litouwen (26,7 procent), Cyprus (21,0 procent), Portugal (18,9 procent), Griekenland (17,9 procent) en Italië (11,1 procent). Zwitserland scoort het best met 0,3 procent, gevolgd door Noorwegen (1,0 procent), Finland (1,8 procent), Oostenrijk (1,8 procent) en Zweden (1,9 procent).

