België heeft sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne 24.369 Oekraïners geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

Oekraïense vluchtelingen melden zich in ons land aan op de Brusselse Heizel. Daarna worden ze opgevangen in de steden en gemeenten, collectief, bij vrienden of familie of via het #plekvrij-initiatief van staatssecretaris Mahdi. Intussen zijn er 24.369 Oekraïners geregistreerd, zegt het kabinet van Mahdi. Donderdag waren het er 1.756. Op basis van cijfers van de Verenigde Naties kan België tot 200.000 Oekraïense vluchtelingen verwachten. In totaal zijn al meer dan 3 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht sinds de Russische inval, de meesten richting Polen.