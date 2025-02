Bijna 200 Vlaamse gemeenten willen ruim 16.000 leefloongerechtigden activeren

Bijna 200 Vlaamse gemeenten, 195 om precies te zijn, hebben ingetekend op de tweede oproep binnen het Vlaams Lokaal Activeringspact. In dat pact engageren lokale besturen zich om extra inspanningen te doen om meer leefloongerechtigden te activeren in ruil voor financiële ondersteuning. Volgens Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits engageren de 195 gemeenten zich om samen 16.611 leefloongerechtigden aan het werk te helpen.

De Vlaamse regering heeft de ambitie om meer mensen aan de slag te krijgen en zet een werkzaamheidsgraad van 80 procent voorop. Een van de manieren om dat doel te bereiken, is lokale besturen ondersteunen bij het activeren van leefloongerechtigden. Dat gebeurt via het Lokaal Activeringspact.

Lokale besturen die intekenen op het pact krijgen een financiële ondersteuning. Het gaat samen om 8,5 miljoen euro. Met de extra middelen kunnen de besturen bijvoorbeeld jobbeurzen, bedrijfsbezoeken of rondleidingen in maatwerkbedrijven organiseren. De lokale besturen kunnen ook investeren in mobiliteitsoplossingen bijvoorbeeld door fietsen ter beschikking te stellen of te investeren in fiets- en rijlessen.

De eerste oproep van het Lokaal Activeringspact werd gelanceerd op 1 december 2023 en liep op 30 november 2024 af. Toen tekenden 115 lokale besturen in en gingen uiteindelijk 92 projecten van start. Uit een voorlopige evaluatie blijkt dat al 10.974 leefloongerechtigden aan de slag zijn gegaan. De lokale besturen blijven daarmee volgens minister Crevits op koers om hun totaal engagement van 15.375 leefloongerechtigden aan werk te helpen, te behalen.

De tweede oproep loopt nu sinds december 2024 en loopt door tot eind november 2025. Deze keer hebben 195 lokale besturen ingetekend. Dat zijn er 80 meer dan bij de eerste oproep. In totaal gaan deze keer 139 projecten van start.