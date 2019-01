Bijna 1.500 vacatures voor leerkrachten: 'dit is de zoveelste alarmbel'

'We stellen inderdaad ook vast dat de instroom daalt en dat leraren soms heel snel opnieuw het onderwijs verlaten', zegt secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) Koen Van Kerkhoven. 'De oorzaken zijn gekend. Het probleem zit in de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep.'

Er is een groot tekort aan leerkrachten in Vlaanderen. Momenteel zijn er maar liefst 1.500 openstaande vacatures in het onderwijs, waarvan 453 in het basisonderwijs en 971 in het secundair onderwijs. Zo blijkt uit cijfers die VTM Nieuws heeft opgevraagd. Dat zijn er dubbel zoveel als tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) plant in 2019 een campagne om de positieve kanten van het onderwijs in de kijker te zetten in de hoop zo meer mensen te stimuleren om leerkracht te worden. De COC is er echter niet van overtuigd dat een campagne op zich zal volstaan.

'We staan voor 100 procent achter de doelstelling om gepassioneerde, bekwame leraren aan te trekken', aldus Van Kerkhoven. 'Maar dat lukt niet door enkel een campagne aan te kondigen of door vast te stellen dat door de groeiende economie de tewerkstellingskansen buiten onderwijs groter zijn geworden.'

Volgens de onderwijsvakbond moet de aantrekkelijkheid van het beroep dringend worden aangepakt. Zo wijst de COC onder meer naar de autonomie van de leraar 'die in het gedrang gekomen is' door onder meer 'zinloze regels, strikte didactische methodes, overdreven verantwoordingsplicht en toenemende juridisering'. Daarnaast moeten leerkrachten ook te vaak afwijken van hun kerntaken en is er te weinig respect voor (het gezag) van de leraar, klinkt het.

De COC wijst naar de lerarenplatforms - die het levenslicht zagen om startende leerkrachten meer werk- en loonzekerheid te geven - als een goede maatregel van de Vlaamse regering. 'Maar ten gronde moet er veel meer gedaan worden', zegt Van Kerkhoven. 'In de eerste plaats aan de opdracht van de leraar, want daar wringt het schoentje het ergst.'

'Het ongeduld neemt ondertussen steeds meer toe', klinkt het voorts. 'COC hoopt dan ook op snel inzicht en daadwerkelijke maatregelen. En daarvoor zijn er extra middelen nodig voor alle onderwijsniveaus en -sectoren. Als die signalen er niet komen, zullen we onze zorgen misschien op de straat kenbaar moeten maken.'