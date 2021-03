Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) voorziet bijkomende middelen voor het invullen van 450 vacatures bij de federale gerechtelijke politie (FGP). Het gaat om de rekrutering van gespecialiseerde profielen, zoals IT-experten, zei minister Verlinden woensdag in De Ochtend op Radio 1.

'Een grote slag voor de criminaliteit', noemt Verlinden de grootschalige politieoperatie in ons land waarbij dinsdag 42 personen werden opgepakt, 1,2 miljoen euro in beslag werd genomen en 17 ton cocaïne werd onderschept. Dat gebeurde doordat de speurders ongeveer 1 miljard versleutelde berichten van de encryptiesoftware SKY ECC deels ontcijferden. 'De communicatie onderuithalen van zo'n groot crimineel netwerk is een grote stap', zegt Verlinden. 'Maar het stopt hier niet. Bij mijn aantreden vijf maanden geleden heb ik vastgesteld dat de federale gerechtelijke politie meer mensen en middelen moet krijgen. En dus moeten we ervoor zorgen dat die middelen en mensen snel toegekend worden.'

Volgens de minister is ondertussen voor de FGP een heel duidelijk strategisch plan 3.0 gemaakt, onder leiding van directeur Eric Snoeck. In dat plan is de strategie uitgezet om te kijken welke keuzes gemaakt moeten worden om die FGP te versterken. 'Dat is dus heel duidelijk in kaart gebracht. Er is ook besloten om bijkomende middelen te investeren, in de eerste plaats in het rekruteren van gespecialiseerde profielen, zoals IT-experten. Die vacatures zijn opengesteld, 450 voor FGP, waaronder 100 in Antwerpen. Dus dat loopt.'

De eerste mensen kunnen beginnen wanneer selectie doorlopen is, 'dat kan elk ogenblik zijn', zegt de minister. Ze wijst er ook op dat momenteel al een kleine 5.000 mensen bij de FGP zich met dit soort dossiers kunnen bezighouden. 'De equipe staat er, daar moet niet aan getwijfeld worden. Maar het is natuurlijk zo dat de criminaliteit altijd een stapje voor gebleven moet worden. En dat we daarom bijkomend moeten rekruteren en bijkomend moeten investeren in IT-infrastructuur, internetrechereche, enz.'

