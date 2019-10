Bij deze landen haalt Johan Vande Lanotte de mosterd om toekomstige formaties onder druk te zetten

Volgens voormalig informateur Johan Vande Lanotte functioneert het systeem van een regering in lopende zaken niet langer. 'Daarom neemt België best een voorbeeld aan een systeem zoals in Griekenland, waar de partijen binnen een tijdslimiet een coalitie moeten vormen', aldus Vande Lanotte.

Johan Vande Lanotte © belga

De federale regeringsformatie is intussen ruim 130 dagen bezig. Nu de taak van informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) erop zit, nemen preformateurs Rudy Demotte (PS) en Geert Bourgeois (N-VA) de verantwoordelijkheid om een regering te vormen over.

