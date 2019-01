Ludo Bekkers Kunst- en fotografierecensent Opinie

'Bieke Depoorter toont in het FoMu een onbekende kant van zichzelf'

Na haar initieme portretten van vreemden in hun eigen huiskamer toont de Belgische Magnum-fotografe Bieke Depoorter in haar eerste solotentoonstelling in het FoMu een nog onbekende kant van zichzelf.