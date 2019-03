Bianca Debaets (CD&V) wil hoofdstedelijke functie van Brussel overdragen naar gewest

Debaets wijst erop dat er in het hoofdstedelijk gewest nog 18 andere gemeenten meespelen. Zij stelt daarom voor om de 117 miljoen euro voor Brussel Stad in een fonds te steken waarop alle 19 Brusselse gemeenten een beroep kunnen doen 'om projecten te ondersteunen die onze hoofdstedelijke uitstraling versterken'.

'Ik denk aan prachtige maar onderschatte plekken zoals het Horta-huis in Sint-Gillis, het Museum van Elsene, het Erasmus-huis in Anderlecht, het Laarbeekbos in Jette, de Sint-Jan-De-Doper Kerk in Molenbeek,... Steeds meer Belgische en buitenlandse bezoekers ontdekken de andere mooie plekken van Brussel. We moeten de financiering daaraan aanpassen', aldus Debaets.

Voor de protocollaire gebeurtenissen zou volgens de CD&V-politica een beurtrol kunnen voorgesteld worden tussen de verschillende grote gemeentes. 'Waarom eens geen Vlaamse feestdag in het stadhuis van Schaarbeek, of Jette?', klinkt het.