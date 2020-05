Bezoek aan woonzorgcentra mag vanaf 18 mei, maar slechts één bezoeker per week

Vanaf 18 mei mag elke bewoner in onze woonzorgcentra een bezoeker per week ontvangen. Het zou bij voorkeur altijd om dezelfde bezoeker gaan en hij of zij mag dan ongeveer een half uur blijven. Dat half uur is een richttijd. Een belangrijke kanttekening: de woonzorgcentra hebben zelf het laatste woord, zij beslissen dus of bezoek al dan niet mag.