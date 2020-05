Vanaf 18 mei mag elke bewoner van een woonzorgcentrum in principe een bezoeker per week ontvangen. Het zou bij voorkeur altijd om dezelfde bezoeker gaan en hij of zij mag dan ongeveer een half uur blijven, zij het niet in de privékamer. Een belangrijke kanttekening: de woonzorgcentra hebben zelf het laatste woord, zij beslissen dus of bezoek al dan niet mag, en kunnen eventueel meer toelaten dan wat de richtlijn uitstippelt.

Dat heeft de taskforce van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) beslist.

Er zijn, volgens een mededeling van de taskforce, strenge voorwaarden verbonden aan het bezoek:

Het bezoek moet plaatsvinden in open lucht of in een afzonderlijke ruimte, die telkens gereinigd wordt.

De bezoeker moet op eer verklaren dat hij of zij de laatste 14 dagen géén verschijnselen gehad heeft die wijzen op een besmetting met het coronavirus. De bezoekers zullen ook geregistereerd worden.

De bewoner op zijn beurt mag ook niet besmet zijn (ook als er alleen een vermoeden is van een besmetting kan er geen bezoek doorgaan).

Het bezoek kan alleen plaatsvinden als alle bewoners van het woonzorgcentrum getest zijn. Normaal gezien zal dat tegen dan wel al gebeurd zijn.

Er mogen geen voorwerpen aangeraakt of doorgegeven worden. Dat betekent dus géén taart of bloemen.

Bezoekers moeten verplicht een mondmasker dragen, dat ze zelf moeten meebrengen.

Op afspraak

Maar de woonzorgcentra krijgen zelf een vinger in de pap.

Karine Moykens, voorzitter van de taskforce, zegt in een toelichting dat het woonzorgcentrum zelf mag bepalen hoe lang het bezoek duurt en hoe vaak er bezoek kan komen. Dat hangt af van de haalbaarheid voor de organisatie en het personeel.

De taskforce geeft één bezoek van een half uur per week als indicatie. Belangrijk is dat de woonzorgcentra over voldoende personeel en beschermingsmateriaal beschikken om het bezoek veilig te organiseren en de dienstverlening van het woonzorgcentrum te blijven verzekeren, klinkt het. Bij de regels komt nog: het bezoek moet op afspraak gebeuren.

'Evenwicht'

Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro is tevreden met de richtlijnen om beperkt bezoek toe te laten in Vlaamse woonzorgcentra. De richtlijnen 'bieden een evenwicht tussen veiligheid en de nood aan sociaal contact', klinkt het in een persbericht.

Volgens gedelegeerd bestuurder Margot Cloet van Zorgnet-Icuro evolueerde de situatie in de woonzorgcentra de afgelopen dagen in gunstige zin. 'Een systematische testing toont aan dat er steeds minder nieuwe besmettingen zijn, zowel bij bewoners als personeel. De tijd is dus stilaan rijp om in veilige omstandigheden opnieuw bezoek te ontvangen in onze woonzorgcentra'.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) lijkt 18 mei voor de meeste woonzorgcentra haalbaar. 'Die datum is het uitgangspunt en daar hebben wij mee ingestemd, maar het is belangrijk dat alles veilig kan gebeuren', stelt woordvoerster Nathalie Debast. Ze wijst erop dat er afwijkingen kunnen zijn bij bepaalde woonzorgcentra als er bijvoorbeeld nieuwe gevallen worden vastgesteld, maar dat die goed zullen communiceren.

