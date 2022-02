Een deurwaarder zal 'één dezer dagen' een officieel bericht uithangen bij de Begijnhofkerk in centrum Brussel met de mededeling dat de bezetters het gebouw moeten verlaten. De deadline is 28 februari om 17 uur, zo meldt House of Compassion, de organisatie en themakerk van priester Daniël Alliët in een persbericht.

Aan de beslissing om een deurwaarder in te schakelen gaat een hele historie vooraf. Begin 2021 bezette een groep mensen zonder wettig verblijf, verenigd in de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) de kerk voor een politieke actie. Vorige zomer was er ook een hongerstaking. Volgens de hongerstakers werd die actie beëindigd na een akkoord met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, maar zou dat akkoord niet gerespecteerd zijn.

Bij de actievoerders leefde de hoop dat hun dossiers soepeler zouden worden behandeld. Maar tijdens een hoorzitting in de Kamer maakten zowel staatssecretaris Mahdi, als DVZ-topman Freddy Roosemont en speciaal gezant Dirk Van den Bulck duidelijk dat daar geen sprake van kon zijn. Er zijn geen criteria afgesproken en er is altijd zeer duidelijk meegegeven dat er geen soepelere behandeling zou komen, stelde Mahdi meermaals. Hij haalde steeds aan dat een soepelere behandeling de deur zou openen voor nieuwe acties.

In november en december keerden de meeste bezetters huiswaarts, aldus House of Compassion, maar een kleine groep die in de loop van het jaar zijn woonst verloor, bleef er overnachten. De resterende bezetters verhuisden in januari alsnog naar een leegstaand gebouw in het centrum van de hoofdstad. Er was voor hen een oplossing gezocht, 'na schade en slechter wordende levensomstandigheden in de kerk'.

De laatste mensen zouden zo dus vertrekken, maar enkele van de vroegere bezetters beslisten terug te keren en de politieke bezetting te hervatten. 'De kerkfabriek wenst het kerkgebouw echter te sluiten voor reparatie- en opfrissingswerken, om daarna de activiteiten van House of Compassion te hervatten. Ze trok daarom eerder al naar de vrederechter. Deze besliste op 10 februari dat de kerk tegen 28 februari om 17 uur dient te worden verlaten.'

Priester Alliët begrijpt dat het een zware beslissing is voor de betrokkenen, 'maar de kerkbezetting in de huidige fase verder laten lopen' biedt geen oplossing. 'Als het verder gaat zoals het nu loopt, riskeren we er zelfs het einde van House of Compassion mee. Dat zou betekenen dat er in de toekomst zelfs geen kans meer zou zijn voor solidariteit van "Het Begijnhof" voor deze en andere kwesties', dixit Alliët.

Na de werken opent de kerk opnieuw de deuren voor het publiek. House of Compasssion en partnerorganisaties zullen lezingen, tentoonstellingen, protestacties en dies meer organiseren rond allerhande thema's.

