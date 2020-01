Beweging.net, de christelijke werknemersbeweging, steunt een federale regeringscoalitie die achter een sociale aanpak van zowel de klimaatproblematiek als een terugdringing van het overheidstekort staat. Dat heeft voorzitter Peter Wouters donderdag verklaard op een nieuwjaarsreceptie. De christendemocraten en de socialistische en groene families 'hebben daarbij een streepje voor', aldus Wouters.

'Partijen die het sociaal overleg en de plaats van het klimaat in een regeeraakkoord centraal willen plaatsen, krijgen onze steun. In het verleden zijn het de christendemocraten, de socialistische en de groene families geweest die dit hebben verdedigd', aldus Wouters. 'Zij hebben een streepje voor'.

Die drie politieke families beschikken samen echter niet over een meerderheid in de Kamer. Ze komen negen zetels tekort. Over wie nog in zo'n coalitie zou moeten aantreden, wil Wouters zich niet uitspreken.

