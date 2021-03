In de jachthaven op de Antwerpse Linkeroever, tegenover de historische binnenstad, is een bever gespot. Het is de eerste keer dat een bever zo dicht bij het stadscentrum gezien wordt sinds de terugkeer van de soort in onze contreien.

Vlaanderen telt momenteel naar schatting 180 territoria waar een bever of beverfamilie woont. In de regio Antwerpen is de soort aanwezig in de Hobokense Polder ten zuiden van de stad.

'Mogelijk was hij slechts op verkenning, ofwel gaat het om een jong dier dat het ouderlijke territorium moest verlaten en op zoek is naar een eigen gebied', zegt Kristijn Swinnen van Natuurpunt. 'Binnen een à twee maanden komen er nieuwe jongen en dan moeten jongen van twee jaar oud het territorium verlaten om plaats te maken. Ze leggen bij die zoektocht soms tientallen kilometers af. Vanuit het standpunt van de bever schatten we dat er zowat 900 mogelijke territoria zijn in Vlaanderen om zich te vestigen, al betekent dat niet dat hij daar overal door de mens zou worden getolereerd.'

De bever is een beschermde diersoort en kent bij ons geen natuurlijke vijanden. Hij doet het sinds zijn terugkeer dan ook goed, bevestigt Swinnen. 'De grootste aaneengesloten territoria vind je ten zuiden van Leuven op de Dijle en langs de Grensmaas in Limburg', zegt hij. 'Maar de bever is eigenlijk al opgerukt tot West-Vlaanderen. Een teveel aan bevers in een regio ga je niet snel hebben, want de dieren zijn erg territoriaal en laten geen andere exemplaren in hun gebied toe.' (Belga)

