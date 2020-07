Voor kolonel Tom Bilo, de bevelhebber van de Belgische paracommando's, stelt er zich geen probleem in de kazerne van Marche-les-Dames.

In een interne mail benadrukt hij dat de instructeurs in het trainingscentrum zijn 'volste vertrouwen genieten ondanks de golf van kritiek in de media'. Dat meldt De Morgen donderdag.

In de mail, rondgestuurd op maandag 13 juli, schrijft Bilo dat hij 'principieel en categoriek pesterijen en elke vorm van nodeloos geweld veroordeelt'. Hij wil dat 'alles in het werk gesteld wordt' om toekomstige paracommando's correct op te leiden.

Twee weken geleden onthulde De Morgen, op basis van getuigenissen en documenten, hoe instructeurs in Marche-les-Dames zich regelmatig schuldig maken aan machtsmisbruik tegenover rekruten. Dat gaat volgens de krant van ongeoorloofde opdrachten tot zinloos geweld. De nieuwe stafchef Michel Hofman heeft, in samenspraak met bevoegd minister Philippe Goffin (MR), een intern onderzoek bevolen. Tegen eind augustus moet dat klaar zijn.

In zijn mail stelt Bilo dat het in de kazerne van Marche-les-Dames om 'geïsoleerde feiten' gaat en dat het statistisch gezien slechts in 'een zeer klein percentage van de opleidingen' uit de hand loopt. Bilo, die als commandant van het Special Operations Regiment het bevel voert over de Belgische paracommando's en special forces, schrijft dat het leger misstanden 'geenszins gedoogt'.

