De duidelijke communicatie waarmee de nieuwe regering vorige week maatregelen aangekondigde, heeft onze motivatie goed gedaan. Dat blijkt uit een peiling door onderzoekers van de UGent, zo melden de kranten van Mediahuis.

De motivatiebarometer van de UGent is een initiatief van de onderzoeksgroep Ontwikkelingspsychologie en peilt al meer dan zeven maanden de motivatie van de bevolking om zich aan de coronamaatregelen te houden. Over al die maanden hebben al 75.110 deelnemers een online-enquête ingevuld.

Terwijl in het begin van de crisis in maart tot 81 procent van de respondenten ten volle achter de maatregelen stond, kalfde dit 'motivationeel draagvlak' af tot slechts 22,2 procent in de zomervakantie, zo hebben de onderzoekers vastgesteld.

'De nieuwe regeringsploeg kon tijdens haar eerste persconferentie dan ook maar beter een wervend en verbindend verhaal brengen', schrijven de psychologen in analyse van de jongste resultaten. 'In het verleden steeg de motivatie enkel na het invoeren van versoepelingen.'

Uit de meest recente resultaten van de motivatiebarometer blijkt echter dat strengere maatregelen niet per definitie de bevolking hoeven te demotiveren. Het 'motivationeel draagvlak' steeg na de persconferentie van premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) tot 49,5 procent. Met die verstrenging hoopt de regering de stijgende trend in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames te keren.

De motivatiebarometer van de UGent is een initiatief van de onderzoeksgroep Ontwikkelingspsychologie en peilt al meer dan zeven maanden de motivatie van de bevolking om zich aan de coronamaatregelen te houden. Over al die maanden hebben al 75.110 deelnemers een online-enquête ingevuld. Terwijl in het begin van de crisis in maart tot 81 procent van de respondenten ten volle achter de maatregelen stond, kalfde dit 'motivationeel draagvlak' af tot slechts 22,2 procent in de zomervakantie, zo hebben de onderzoekers vastgesteld. 'De nieuwe regeringsploeg kon tijdens haar eerste persconferentie dan ook maar beter een wervend en verbindend verhaal brengen', schrijven de psychologen in analyse van de jongste resultaten. 'In het verleden steeg de motivatie enkel na het invoeren van versoepelingen.'Uit de meest recente resultaten van de motivatiebarometer blijkt echter dat strengere maatregelen niet per definitie de bevolking hoeven te demotiveren. Het 'motivationeel draagvlak' steeg na de persconferentie van premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) tot 49,5 procent. Met die verstrenging hoopt de regering de stijgende trend in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames te keren.