De 19-jarige bestuurder die vrijdagavond aan hoge snelheid tussen een groep Vlaams-nationalistische manifestanten reed in Puurs, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten.

'Het verdere onderzoek heeft voorlopig geen ernstige aanwijzingen aan het licht gebracht waaruit zou moeten blijken dat de verdachte doelbewust op de betogers zou zijn ingereden', zegt parketwoordvoerster Stéphanie Chomé.

Vrijdagavond trokken 250 à 300 manifestanten door Puurs. Ze wilden er hun verontwaardiging tonen over het gewelddadige pestincident van een week geleden waarbij een jongen van 15 jaar geviseerd werd. Op een bepaald ogenblik kwam er een voertuig aan hoge snelheid uit een zijstraat richting de betogers gereden. Bij het incident vielen geen gewonden. De wagen, met drie inzittenden, kon onderschept worden.

Volgens de advocaat van een van de passagiers werden zij eerst door vijf à zes betogers belaagd. Die hadden op de wagen geslagen en een barst in de voorruit veroorzaakt. Toen er nog meer betogers op hen afkwamen, had de bestuurder gas gegeven en waren ze zo onbedoeld in de manifestatie beland. Ze durfden niet te stoppen, uit vrees om dan gelyncht te worden. De twee passagiers werden zaterdag na verhoor al vrijgelaten.

De bestuurder werd zondag voorgeleid, nadat er nog bijkomend onderzoek werd uitgevoerd. Daaruit kwamen geen ernstige aanwijzingen naar voren dat hij met opzet op de betoging was ingereden. Hij mocht beschikken. Het onderzoek wordt verdergezet.

