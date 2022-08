Bestelwagen rijdt in op terrassen in Brussel, chauffeur aangehouden

De chauffeur van de bestelwagen die vrijdagmiddag in hartje Brussel inreed op twee terrassen, en daarbij 6 lichtgewonden maakte, is aangehouden. Het parket onderzoekt de piste van een terreuraanslag, ‘maar dat is zeker niet de enige piste’. Zo wordt het niet uitgesloten dat het om een verkeersongeval ging.

De bestuurder van de bestelwagen kon intussen ingerekend worden in Antwerpen maar over zijn leeftijd of gerechtelijk verleden wenst het parket voorlopig geen uitspraken te doen.

De man was vrijdagmiddag omstreeks 12.50 uur ingereden op twee terrassen in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van de Nieuwstraat, waarna hij aan hoge snelheid de vlucht nam aan boord van zijn bestelwagen. Bij het incident raakten zes personen lichtgewond maar zij moesten niet overgebracht worden naar het ziekenhuis.

‘Na de aanrijding is meteen een perimeter ingesteld en hebben we een onderzoek geopend naar de bestuurder’, aldus parketwoordvoerster Willemien Baert op een persconferentie. ‘De slachtoffers zijn verhoord, net als verschillende getuigen, en de beelden van bewakingscamera’s in de omgeving zijn geanalyseerd. Korte tijd nadien, om 13.15 uur kon de bestelwagen al aangetroffen worden in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node. Daar werd het uit voorzorg onderzocht door de ontmijningsdienst van het leger, DOVO.’

Hoe of waarom het voertuig daar werd achtergelaten, is nog niet duidelijk. Net zo min is al duidelijk hoe de bestuurder nadien tot in Antwerpen is geraakt.

‘Het verdere onderzoek moet nu duidelijkheid brengen over de juiste omstandigheden van de feiten en de motieven van de bestuurder’, ging de parketwoordvoerster verder. ‘De feiten doen denken aan aanslagen zoals we die al in het buitenland hebben gekend, en dat is inderdaad een piste maar zeker niet de enige. Alle pistes liggen nog open en worden onderzocht, ook dat het zou gaan om een verkeersongeval.’