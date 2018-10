Beste resultaat ooit voor Nacht Zonder Ongevallen

De RYD-vrijwilligers stonden opgesteld aan zes Vlaamse discotheken. Ze vroegen bestuurders bij hun aankomst om te beloven nuchter te blijven. Wie het beloofde onderging bij vertrek een alcoholtest. Iets meer vrouwen bleken zich aan hun belofte te hebben gehouden dan mannen, respectievelijk 95 tegenover 90 procent. "Dat is een tendens die we al jaren zien. Wanneer vrouwen een engagement aangaan houden ze zich er iets meer aan", aldus Johan Chiers van RYD.

Chiers, die benadrukt dat ook voor mannen het resultaat zeer goed is. De mensen die hun belofte om nuchter te blijven niet hielden kregen de raad om het openbaar vervoer te nemen, of om een andere bestuurder aan te duiden. Volgens Chiers kiest de huidige generatie jongeren duidelijk tussen rijden en drinken. 'Het verschil tussen de huidige generatie en hun ouders is dat de huidige twintigers vooraf een nuchtere bestuurder kiezen, terwijl de vorige generatie dat veel minder deed. Daardoor wordt er veel minder onder invloed gereden', verduidelijkt hij.

De Nacht Zonder Ongevallen vindt altijd op de derde zaterdag van oktober plaats. Deze editie waren er bijna 1.000 deelnemers, minder dan de 1.600 van vorig jaar. Volgens Chiers heeft dat te maken met het feit dat er minder klanten waren in de discotheken dit weekend, omdat Bazart optrad in het Sportpaleis en Bloc Party in Vorst-Nationaal.

Ook in Brussel en Wallonië werd de actie georganiseerd. Daar was 69 procent van de 620 mensen die zich lieten testen veilig, 73 procent van de vrouwen en 66 procent van de mannen. De methodiek was er wel helemaal anders, aangezien er niet op voorhand aan de feestvierders was gevraagd zich te engageren om nuchter te blijven.