Beste Mathias De Clercq, waarom zou de Vlaamse identiteit een 'absurditeit' zijn, maar de Gentse niet?

Gents Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) wil een digitale 'Collectie van de Gentenaar' aanleggen om de dingen te tonen die de Gentenaars verbinden, zoals de 'neuzekes'. 'Vreemd', schrijft Kamerlid en Gents gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), 'want diezelfde Mathias De Clercq noemde een Vlaamse canon een absurditeit.'

De stad Gent ontvangt 5 miljoen euro Europees geld om een digitale 'Collectie van de Gentenaar' aan te leggen. De bedoeling is om het Gentse culturele erfgoed voor de toekomst te vereeuwigen. De visie is breed: niet alleen monumenten of kunstwerken, maar evenzeer lokale tradities, verhalen of culinaire specialiteiten. Alle Gentenaars zullen in principe de kans hebben om bij te dragen en hun zeg te doen.

Dat is mooi en waardevol. Gentenaars hebben dan ook heel wat om fier over te zijn: ons Gravensteen, onze drie torens, onze Gentse Feesten, ons Gentse dialect, onze naam van stroppendragers, onze sneeuwballen en Gentse mokken. Te veel en te verscheiden om allemaal op te noemen. Stuk voor stuk elementen van een gemeenschappelijke Gentse identiteit, de dingen die we als Gentenaars delen. Met onze N-VA-fractie trekken we hier ook mee aan de kar in de gemeenteraad: dankzij N-VA is er sinds een aantal jaren de 'Week van het Gents' (waarvoor dank). Ik ben dus blij dat onze burgemeester aandacht heeft voor ons Gentse erfgoed en onze Gentse identiteit.

Maar tegelijk verbaast het me ook. Burgemeester De Clercq staat niet bekend als iemand die veel op heeft met identiteit. En al zeker niet met onze Vlaamse identiteit. Tijdens de elfjuliviering op het stadhuis afgelopen vrijdag focuste De Clercq quasi exclusief op de dood van George Floyd in de Verenigde Staten en op de dringende nood om het diepgewortelde racisme hier in Vlaanderen uit te bannen. Geen woord over de Gentse en Vlaamse sociale en economische veerkracht in deze crisisperiode. Geen woord over de complexe uitdagingen in het (post-)coronatijdperk. De conclusie kan alleen zijn dat in de ogen van de burgemeester veel Gentenaars en Vlamingen racistisch zijn en dat dit aanpakken de eerste prioriteit moet zijn.

Beste Mathias De Clercq, waarom zou de Vlaamse identiteit een 'absurditeit' zijn, maar de Gentse niet?

De burgemeester heeft zich in het verleden al herhaaldelijk scherp afgezet tegen Vlaamse identiteitsbeleving. Maar wat is er eigenlijk mis met onze Vlaamse identiteit? Wat is er mis met onze Vlaamse waarden en normen die gestoeld zijn op de westerse verlichtingswaarden (vrijheid, gelijkheid, solidariteit)? Anders gezegd: waarom zou u onze 'neuzekes' wel verdedigen als typisch en gezellig Gents, maar 'ballekes in tomatensaus' - waarover u de degens kruiste met Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) - niet als een stukje Vlaams culinair erfgoed?

Waarom kan de door u fel bekritiseerde 'Vlaamse canon' niet ('een absurditeit'), maar een 'Collectie van de Gentenaar' wel?

Voor mij mag er gerust een breed maatschappelijk debat komen over de Vlaamse canon.

Dat uw woordvoerder de eerste afdoet als de keuze van een 'select groepje geleerden' is flauw: uw eigen college haalt voortdurend academici aan om beleidskeuzes te verantwoorden - laatst nog in het debat over het toelaten van de hoofddoek in de stadsscholen, waarover de Gentenaars evenmin bevraagd zijn. Maar mij niet gelaten: voor mij mag er gerust een breed maatschappelijk debat komen over de Vlaamse canon. Met alle plezier zelfs.

Zonder een gedeelde sokkel van taal, basiswaarden en cultuurbeleving gaan we er niet komen. Niet in Gent en niet in Vlaanderen. Als politici moeten we die gemeenschappelijke - en inclusieve - identiteit 100 procent uitdragen en ondersteunen. Alleen zo kunnen mensen - oud en nieuw - echt een gemeenschap vormen: in de buurt waar ze wonen, op school, op het werk, in het verenigingsleven, ... Daarom: leve Gent en leve Vlaanderen.

