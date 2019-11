Bestaat Vlaams DNA?

Wie zijn we en waar komen we vandaan? We zijn allemaal nieuwsgierig naar onze afkomst. Zou een DNA-test ons daarover meer kunnen vertellen? Niet echt, zegt geneticus Maarten Larmuseau (KU Leuven). Hij legt ons collectief verleden onder de loep en vertelt meer over oermensen, migratiestromen en de impact van de Spaanse inval tijdens de tachtigjarige oorlog in onze gebieden.

