De Belgische overheid wordt aandeelhouder van verzekeraar Ageas. Waarom investeert ze daar 600 miljoen in? En wat is ze van plan met de overheidsbedrijven?

Het was een bericht dat in de meeste kranten ergens in de marge verscheen, als het al werd opgepikt. Veel commentaar van de betrokkenen was er ook niet. Maar toch gaat het om een opmerkelijk feit: de federale overheid werd aandeelhouder van verzekeraar Ageas. Via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) verwerft ze 6,3 procent van het kapitaal. Welk bedrag ze daarvoor uittrok, is niet bekend, maar volgens de aandelenkoers van het beursgenoteerde Ageas moet het gaan om een investering van 600 miljoen euro. De beslissing van de regering-De Croo om aandeelhouder te worden van een verzekeringsmaatschappij roept vele vragen op, niet het minst over welk beleid de regering voert met haar overheidsparticipaties, zoals die in Belfius, BNP Paribas, Ethias, bpost en Proximus. Net zoals over haar intrede in Ageas heerst ook daarover vooral onduidelijkheid.

...

Het was een bericht dat in de meeste kranten ergens in de marge verscheen, als het al werd opgepikt. Veel commentaar van de betrokkenen was er ook niet. Maar toch gaat het om een opmerkelijk feit: de federale overheid werd aandeelhouder van verzekeraar Ageas. Via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) verwerft ze 6,3 procent van het kapitaal. Welk bedrag ze daarvoor uittrok, is niet bekend, maar volgens de aandelenkoers van het beursgenoteerde Ageas moet het gaan om een investering van 600 miljoen euro. De beslissing van de regering-De Croo om aandeelhouder te worden van een verzekeringsmaatschappij roept vele vragen op, niet het minst over welk beleid de regering voert met haar overheidsparticipaties, zoals die in Belfius, BNP Paribas, Ethias, bpost en Proximus. Net zoals over haar intrede in Ageas heerst ook daarover vooral onduidelijkheid. Ageas is bij het grote publiek misschien niet zo bekend, maar zijn Belgische tak, AG Insurance, doet wellicht meer belletjes rinkelen - het is de grootste verzekeraar van het land. Bovendien komt Ageas voort uit het Fortis-debacle. In 2008 ging Fortis tijdens de financiële crisis kopje-onder door hoogmoed en wanbeheer. De Belgische overheid moest bijspringen en uiteindelijk speelde ze het belangrijkste onderdeel, Fortis Bank, door aan het Franse BNP Paribas, waarvan ze aandeelhouder werd. Sindsdien stroomt een belangrijk deel van de winst, die de grootste bank van het land behaalt dankzij de noeste Belgische spaarders, naar Parijs. Vorig jaar was er sprake van dat BNP Paribas Fortis 1 miljard euro aan dividenden uitkeerde aan het Franse moederbedrijf. Ja, dat is veel geld. Het illustreert de constante aderlating als gevolg van de bankencrisis in het algemeen en het doorschuiven van Fortis Bank in het bijzonder. De vroegere Fortis Holding werd opgeruimd, veranderde haar naam in Ageas en groeide uit tot een verzekeringsgroep in Europa en Azië. In ons land stelt Ageas 6700 mensen te werk. Het biedt niet alleen (levens)verzekeringen aan, maar is ook actief in de (aanvullende) pensioenen, belegt in (overheids)obligaties en investeert in infrastructuur. Het aandeelhouderschap van Ageas is erg versnipperd. Zo bezit de Chinese holding Fosun 10 procent en de Chinese verzekeraar Ping An 6,3 procent. De FPIM zou dat laatste pakket hebben overgekocht, al moet ook dat nog worden bevestigd. In elk geval is het ironisch dat de federale regering in Ageas investeert, want tijdens de financiële crisis stapte ze niet in het kapitaal van de bank-verzekeraar Fortis, al nam ze wel de controle over Dexia. Volgens sommigen om daar het politieke geklungel toe te dekken. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) motiveert de investering van de federale overheid in Ageas door te stellen dat het past in 'de slimme verankering van bedrijven die van strategisch belang zijn voor de economie van het land'. Hadden we dat maar eerder gedaan met bijvoorbeeld Fortis. Of met Electrabel, dat ook in Franse handen kwam. Er valt dus zeker iets voor te zeggen dat we bij Ageas een vinger in de pap willen hebben. De komende jaren kan het een belangrijke geldschieter zijn voor bijvoorbeeld de noodzakelijke klimaatinvesteringen. En dan helpt het allicht als je aandeelhouder bent. Toch roept de investering een hele reeks vragen op. Zakenkrant De Tijd merkte al op dat de federale overheid nu al aandeelhouder is van drie grote verzekeraars: Belfius Insurance, Ethias en Ageas. Zorgt dat niet voor oneerlijke concurrentie met de andere verzekeraars die nog volledig in privéhanden zijn? Véél belangrijker is dat er vragen gesteld kunnen worden bij de overheidsparticipatie in Ageas, die ook gelden voor de andere overheidsbelangen, zoals in Belfius (100 procent overheid), Ethias (32 procent), BNP Paribas (8 procent), bpost (51 procent) en Proximus (54 procent), die nu trouwens geleidelijk aan bij de FPIM worden gecentraliseerd. Wat is de rol van de overheid in die bedrijven? Wat is het finale doel van de participaties? Wat zijn voor de federale regering 'bedrijven die van strategisch belang zijn voor de economie van het land'? Zal er nog meer worden verankerd? Dat zijn veel vragen die een antwoord verdienen. Het gaat tenslotte over investeren met overheidsgeld. Dat is niet alleen schaars, het komt bovendien van de belastingbetaler. Dus van u en mij.