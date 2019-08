De voortvluchtige Belgische wapenhandelaar Jacques Monsieur is in het Portugese Evora opgepakt. Monsieur werd in oktober vorig jaar door het hof van beroep in Brussel veroordeeld tot 4 jaar celstraf en een boete van 1,2 miljoen euro wegens illegale wapentrafiek naar onder meer Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran.

De federale politie bevestigt het nieuws van VTM over de arrestatie van Jacques Monsieur.

De notoire wapenhandelaar (66) is woensdagavond gearresteerd in Herdade do Jambujal, Evora in Portugal. Het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie kon hem opsporen. Via hun informatie kon een Portugees FAST-team de voortvluchtige in Portugal arresteren.

Vrijdag verschijnt Monsieur in Portugal voor de rechtbank, meldde VTM Nieuws. Het federaal parket heeft een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd en vraagt de overlevering naar ons land.

Spoor

Jacques Monsieur werd op 19 oktober 2018 door het hof van beroep van Brussel veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 1,2 miljoen euro wegens illegale wapentrafiek en deelname aan een criminele organisatie. Sindsdien was hij voortvluchtig en werd hij door het federaal parket internationaal geseind.

Het FAST van de Belgische federale politie vond een spoor van Monsieur terug in Tarascon in Frankrijk, waar hij de eigenaar was van een mas, een landhuis-boerderij. Dat goed verkocht hij in maart van dit jaar.

Jacques Monsieur was eigenaar van een flink aantal paarden. Vorige maand bleek dat negen paarden naar Portugal werden overgebracht door een Franse paardenfokker. De kostprijs voor het transport (2500 euro) werd nooit betaald door Jacques Monsieur.

Het spoor van het paardentransport was bijzonder nuttig voor de speurders van het FAST. Zij volgden dit en dat bracht hen uiteindelijk naar Herdade do Jambujal, Evora in Portugal, aldus de mededeling. Dankzij de intense samenwerking tussen de Belgische, Franse en Portugese speurders kon de voortvluchtige gelokaliseerd en gearresteerd worden door FAST-Portugal. Jacques Monsieur had zijn geheim onderkomen gevonden in een groot landhuis naast zijn paardenstallen.

De arrestatie was het resultaat van een een intense samenwerking van de FAST-teams van België, Frankrijk en Portugal binnen het netwerk ENFAST, het European Network of Fugitive Active Search Teams.