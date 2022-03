Bert Wollants is Kamerlid voor de N-VA. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 11 minuten en 37 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De oorlog in Oekraïne: een verschrikkelijk machtsspel. Maar wat me ook heel boos maakt, zijn de berichten over vluchtelingen die worden uitgebuit en zelfs misbruikt. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Als politicus ben ik vooral met milieu en energie bezig, waarvoor ik toch al wat stappen vooruit heb gezet. Maar in het algemeen denk ik dat wat meer inlevingsvermogen ons als mensheid al een stuk verder zou brengen. Wat is uw grootste prestatie? Parlementslid mogen zijn en samen met anderen tot oplossingen komen, vind ik een grote prestatie, maar vooral een hele eer. Wat is uw grootste mislukking? Ik probeer heel veel te doen, maar soms kom ik tot de vaststelling dat er weinig tijd overblijft om de mensen rondom me de aandacht te geven die ze verdienen. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Op vakantie, tijdens een bergwandeling in een mooie omgeving, overvalt me weleens het gevoel dat ik voorgoed zou willen blijven. Maar dat verdwijnt altijd weer even snel. Er is hier nog te veel te doen. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Als jonge KSA'er rondwandelen, zonder al te veel besef van wat er in de grote wereld rondom me gebeurde. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik probeer veel te fietsen en zuinig met energie om te springen. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik hou geen ranking bij. Meestal staan die berichten bol van verwijzingen naar het nazisme of naar mijn gelimiteerde herseninhoud. Maar doorgaans komen ze van anonieme toetsenbordhelden van wie ik me toch afvraag hoe relevant hun mening is. Praat u weleens tegen uw huisdier? Uiteraard. We hebben twee katten en als ik hen onderling bezig zie, lijken ze experts in elk mogelijk onderwerp. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ik ben iemand die graag terugblikt, ook op beslissingen. Maar ik merk dat mijn oordeel daarover met de jaren evolueert. Gelukkig is er op dit moment niets wat me echt hoog zit. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Die parallel wordt snel gemaakt, maar ik kijk liever kritisch naar het hier en nu. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Onlangs zag ik een prachtige live-uitvoering van Les misérables, met de Nederlandse soliste Anna Majchrzak. Intussen heb ik ze online nog een paar keer herbekeken. Waarover zou u meer willen weten? Nieuwsgierigheid naar hoe dingen in elkaar zitten is een van mijn best ontwikkelde eigenschappen. Over veel te veel dus. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Mijn vriendin en ik hebben enkele vaste opdrachten, maar we worden ook vaak getriggerd om ad hoc te storten. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Op dit moment niet veel. Ik ben goed terechtgekomen. Vindt u seks overschat? Nee, maar ook niet onderschat. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Ongeveer twee weken. Ik moet toegeven dat het er te weinig van komt. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik probeer gezond te eten. Tot voor kort sloeg ik geregeld het ontbijt over, maar nu probeer ik zulke routines weer aan te kweken. Al is té gezond ook niet meer gezellig. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik denk van niet. Maar ik heb natuurlijk makkelijk praten. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat je af en toe je nieuwsgierigheid moet volgen en nieuwe dingen doen. Maar dat je ook genoeg moet stilstaan, stoppen en rustig ademen.