Bernard de Laguiche, wiens naam eerder deze week nog opdook in de Pandora Papers, heeft ontslag genomen uit de raad van bestuur van Solvay.

Dat staat op de website van het chemiebedrijf. Zijn ontslag gebeurde om persoonlijke redenen en dateert al van 24 september, zo staat in de mededeling die dateert van vorige week.

Door zijn vertrek, telt de raad van bestuur van Solvay nog veertien leden. Bernard de Laguiche was ook jarenlang financieel directeur van het concern.

De Laguiche was één van de Solvay-families die opdoken in de Pandora Papers, naast Aubertin en de Wangen de Geroldseck Aux Vosges. Het gaat om nazaten van de broers Alfred en Ernest Solvay. Samen zouden ze honderdduizenden Solvay-aandelen, die tientallen miljoenen euro's waard zijn, ondergebracht hebben in een reeks postbusvennootschappen op de Britse Maagdeneilanden. Op die manier ontsnapt men aan de belasting op dividenden.

