Het vaccinatiecentrum in Beringen, in de voormalige elektriciteitscentrale op be-MINE, maakt zich klaar voor de eerste vaccinaties volgende maandag. Vrijdag vindt er een dry-run met een honderdtal medewerkers en vrijwilligers plaats, in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Alle 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen openen volgende week de deuren. Beringen mag maandag het startschot geven, waarna vanaf donderdag ook de andere vaccinatiecentra beginnen met het inenten van personeel uit de eerstelijnszorg.

Zorgverleners

Voorlopig zullen enkel zorgverleners tussen de 18 en 55 jaar ingeënt worden, omdat de vaccinatiecentra in eerste instantie enkel AstraZeneca-vaccins krijgen.

'Vanaf volgende week zullen we in alle vaccinatiecentra de mensen uit de eerste lijn vaccineren. Zij behoren tot de groep van mensen die we nu moeten vaccineren volgens de afspraken in de vaccinatiestrategie. Volgende week gaan we ook verder in de woonzorgcentra vaccineren', zegt Vlaams minister Beke.

'Op die manier geven we ook aan vanuit Vlaanderen dat we er klaar voor zijn. De vaccinatiecentra zijn klaar, de woonzorgcentra zijn bijna afgewerkt en ook in de ziekenhuizen zetten we vaccinaties.'

Tot 2000 vaccinaties per dag

Maandag start het vaccinatiecentrum in Beringen met de eerste 200 vaccinaties. 'Alles zal heel gefaseerd verlopen. We zijn klaar om als eerste in Vlaanderen te kunnen starten met prikken', zegt burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V). 'Het is hier ook geen sporthal, maar een unieke locatie die heel belangrijk is geweest in het verleden. Het zal zo toch een beetje een beleving zijn.'

Het centrum heeft een maximumcapaciteit van 2.000 vaccinaties per dag en 8 vaccinatielijnen, waar verschillende vaccins gegeven kunnen worden. Na een inloopperiode met één of twee lijnen, willen de lokale besturen op 1 maart volledig operationeel zijn. Er hebben zich zo'n 250 vrijwilligers aangemeld.

'We hebben ook veel diensten met mensen op economische werkloosheid - zoals cultuur, toerisme en vrije tijd - en die hebben we in de eerste plaats ingeschakeld', stelt burgemeester van Tessenderlo Fons Verwimp (SP.A-Spil). 'We hopen op 1 maart écht van start te gaan. In het begin zullen we wat meer tijd hebben en zeker de eerste weken zal het proefdraaien zijn.'

Levering

Al is het afwachten hoeveel vaccins men de volgende weken effectief zal ontvangen. 'We gaan volgende week 40.000 vaccins krijgen en meer dan 100.000 vaccins zetten, waarvan veel tweede vaccins', aldus Beke. 'Dat zal in de vaccinatiecentra beperkt zijn, maar dat is hetgeen we op dit ogenblik beschikbaar hebben. Het zal zich stelselmatig opbouwen op basis van het aantal vaccins dat we geleverd krijgen. Dat hebben we niet in de hand, wat we wel in de hand hebben, is de hele logistieke ondersteuning.'

In een later stadium zullen in het vaccinatiecentrum de inwoners van Beringen en Tessenderlo, samen goed voor zo'n 70.000 mensen, voor hun prikje terechtkunnen. De eerstelijnszone West-Limburg beschikt nog over een tweede vaccinatiecentrum in de Milshop van Defensie in Leopoldsburg, waar de inwoners van Ham en Leopoldsburg worden gevaccineerd.

Bekijk op deze kaart waar de 95 Vlaamse vaccinatiecentra openen

