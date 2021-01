Vandaag nemen 25 UGent-professoren een opmerkelijk initiatief. Ze richten zich rechtstreeks naar de Vlaamse burger met de vraag wat die wil dat zij de komende jaren onderzoeken. Onder hen onder meer Frederik Anseel, Wouter Duyck en Lieven Annemans. In dit opiniestuk argumenteert één van de 25 professoren, arbeidseconoom Stijn Baert, waarom het zo belangrijk is dat u hun vraag beantwoordt.

Nee, het ontbreekt ons aan de UGent niet aan inspiratie. Het kladblok-bestandje op mijn laptop met onderzoeksvragen die ik wil beantwoorden met mijn team wordt jaar na jaar langer en langer. We werken hard, maar er komen sneller ideeën bij dan dat er projecten uitgevoerd worden. Minstens negen levens zou ik nodig hebben om al het nodige studiewerk te coördineren.

En toch wil ik dat u me extra onderzoeksideeën aan de hand doet, dat u mee prioriteit legt over de thema's die ik in gedachten heb.

24 collega's denken er net zo over. Het gaat om (zowat) alle professoren die aan de UGent onderzoek leiden dat gaat over werk en arbeidsmarkt. U kent sommigen onder hen vast: psychologen Frederik Anseel, Wouter Duyck, Filip De Fruyt en Eva Derous, socioloog Piet Bracke of gezondheidswetenschappers Els Claeys, Lutgart Braeckman en Lieven Annemans.

Wij professoren moeten de belastingbetaler beter dienen. Maar dan moeten we wel weten wat die van ons verwacht.

Samen roepen we u op om via deze link door te geven van welke thema's u wakker ligt en welke vragen u wil dat we de komende jaren onderzoeken. We leggen u in de korte online enquête een aantal mogelijke topics voor onderzoek voor die u mag ordenen naar belang voor uw leven en u kan er ook, als u dat wenst, een aantal belangrijke vragen waar u meteen aan denkt neerschrijven.

Waarom zou u hier tijd - toch al gauw 10 minuten minder om boeiende stukken op Knack.be te lezen - in steken? Wel, daar zijn minstens drie goede redenen voor.

Belastingbetaler beter dienen

Het kan misschien vreemd klinken, maar hoewel wij allemaal werk en arbeid bestuderen aan dezelfde universiteit, was er de afgelopen jaren tussen ons geen gestructureerde samenwerking. Nochtans, de topics waarrond we werken, zoals burn-out en de uitdagingen van robotisering voor de arbeidsmarkt, vragen om een interdisciplinaire blik.

Dat wordt anders vanaf 2021. De Universiteit Gent investeert er sterk in om ons rond "werk en arbeidsmarkt", over de grenzen van faculteiten en vakgroepen heen, beter te laten samenwerken en uitdagingen interdisciplinair aan te pakken. Maar de bedoeling is niet enkel dat we bruggen slaan met elkaar. We moeten ook de connectie met de buitenwereld sterker opzoeken. De resultaten van het UGent-onderzoek rond werk en arbeidsmarkt veel krachtiger én veel meer samen naar buiten brengen.

Dat lijkt me een heel logische ambitie. U als belastingbetaler betaalt ons loon. Dan moeten we u daar het best mogelijke onderwijs voor uw zonen en dochter voor teruggeven, maar ook ons onderzoek, op korte of lange termijn, dienstbaar laten zijn voor u.

Om dat te kunnen doen, is het natuurlijk zinvol te weten van welke thema's en onderzoeksvragen u wakker ligt. Wil u dus dat we ons meer gaan bezighouden met wat u belangrijk vindt, dan moet u het ons vandaag laten weten.

Niet alleen luisteren naar de luidste roepers

Zitten we dan momenteel zo opgesloten in onze ivoren toren dat ons nu al niet bereikt met welke uitdagingen de burger worstelt? Toch wel. Het is te zeggen, we weten het van de luidste roepers.

Wanneer ik in een krant of radioprogramma duiding geef bij een actueel arbeidsmarktvraagstuk, of mijn opinie geef via deze website, dan volgen bijna altijd enkele e-mails van burgers die zich aangesproken voelen. Als de eerste zin constructief leest, lees ik verder.

Meermaals hebben de spontane e-mails van burgers mijn werk beïnvloed. Een extra analyse op een dataset, een Masterproefonderwerp lanceren die een gestelde vraag onderbouwd beantwoordt... Ik ervaar al jaren een kruisbestuiving tussen mijn wetenschappelijk onderzoek en de duiding die ik geef. De duiding is gebaseerd op eerder onderzoek, maar het debat dat erop volgt is ook een startpunt voor verder studiewerk.

De vraag is echter of deze spontane mailschrijvers representatief zijn voor de bredere Vlaamse bevolking. Daar willen we nu een beter zicht op krijgen. Een tweede argument waarom u moet doorgeven wat wij volgens u moeten onderzoeken, is dus dat anders anderen, weer dezelfden, dat in uw plaats gaan doen.

Impact op het beleid

De Universiteit Gent verwacht ook van ons dat we met het onderzoek dat uit onze samenwerking voortvloeit een grotere beleidsimpact hebben. Dat het beleid door ons meer evidence-based wordt. Het zou een goede zaak zijn: het goedkoopste beleid, is het beleid waarvan je, op basis van onderzoek, zeker bent dat het werkt.

Met uw input beïnvloedt u dan ook mogelijk niet alleen wat wij de komende jaren gaan doen, maar ook wat in het beleid verandert.

Redenen genoeg toch om ons mee te helpen de ivoren toren af te breken? Doe het nu, via deze link.

