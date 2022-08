Bende van Nijvel: ‘Zonder doorbraak loopt onderzoek ten einde’

Als er de komende maanden geen doorbraak komt in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, dan zal het onderzoek stoppen. Dat melden de kranten Het Nieuwsblad en De Morgen, en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

‘Er is nog geen beslissing genomen om het onderzoek te stoppen, maar we hebben altijd gezegd dat er op een bepaald moment wel een einde zou komen’, zegt parketwoordvoerder Eric Van Duyse. ‘Zoniet is er niet meer voldoende tijd om nog voor de verjaring in 2025 tot een uitspraak te komen.’

De Bende van Nijvel pleegde tussen 1983 en 1985 verschillende brutale overvallen, vooral op warenhuizen, en maakte 28 dodelijke slachtoffers. Het gerechtelijk onderzoek naar de Bende zou normaal dertig jaar na de laatste overval verjaard zijn, maar door een wetswijziging kregen de speurders tijd tot 2025.

In 2018 kreeg het federaal parket het onderzoek in handen, waarna het dossier van A tot Z herbekeken werd en er tal van nieuwe onderzoeksdaden volgden. Zo werden verschillende overleden personen opgegraven en werd DNA afgenomen van nog in leven zijnde mogelijke verdachten, in de hoop via doorgedreven DNA-onderzoek alsnog het nodige bewijsmateriaal te vergaren. Ook verspreidde het federaal parket verschillende opsporingsberichten.

Een en ander lijkt voorlopig echter niet tot een definitieve doorbraak te hebben geleid, al heeft het onderzoek de voorbije twee jaar ook te lijden gehad van de coronapandemie. ‘Een aantal rogatoire commissies naar het buitenland hebben inderdaad vertraging opgelopen, en de opgravingen van een aantal stoffelijke overschotten is moeilijker verlopen’, klinkt het bij het federaal parket.

Dat federaal parket gaf in zijn jaarverslag van 2018 al aan dat het onderzoek in 2022 klaar moest zijn, gezien zeker 3 jaar nodig zou zijn om in het dossier, dat twee miljoen bladzijden beslaat, tot een vonnis te komen.