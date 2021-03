Het overleg tussen de onderwijsministers, coronacommissaris Pedro Facon en premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft niet voor directe verstrengingen gezorgd in de scholen. Van een sluiting van de scholen en een verlenging van de paasvakantie is geen sprake. Ministers en experten willen de scholen zo lang mogelijk open houden.

'De olifant in de kamer, de sluiting van de scholen, ligt niet op tafel. De verlenging van de paasvakantie ligt ook niet op tafel. Wat ons betreft is het heel duidelijk: het licht blijft het langst branden in de scholen', zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na het overleg in de Wetstraat 16. Het voltijds contactonderwijs voor het secundair onderwijs wordt al zeker uitgesteld tot na de paasvakantie. Maandag 19 april blijft daar de streefdatum.

Wat is er dan wel besproken tijdens het overleg? 'We hebben vooral gesproken over het verbeteren van de testing en de tracing in de scholen', geeft Waals onderwijsminister Caroline Désir (PS) aan. De mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar, een maatregel die woensdagavond voor Vlaanderen al aangekondigd werd door minister Weyts en zal ingaan op maandag 22 maart, wordt mogelijk toegepast voor het hele land. Al zijn er nog twijfels aan Waalse kant.

'De mondmaskerplicht maakt deel uit van de voorgestelde pistes van de experten, maar er is veel discussie hierover en soms zijn de ongemakken groter dan de voordelen. Dit moeten we ook bespreken met de actoren in het veld. Al lijkt dit ons niet evident voor kinderen van 10 jaar', aldus Désir.

