Ben Weyts pleit voor één Vlaams vervoerbedrijf

De Vlaamse minister van Mobiliteit reageert daarmee op het denkspoor van de topman van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB, Brieuc de Meeûs. Die overweegt om met de MIVB ook op het spoor actief te worden. "Als in 2023 de Europese spoormarkt opengaat, komen er rijpaden in de aanbieding in het Brussels Gewest. Waarom zou de MIVB dan ook geen diensten op het spoor aanbieden? Ons doel is mensen te vervoeren, op welke manier is van geen tel", aldus de MIVB-topman in De Tijd. Zijn denkspoor volgt op een scenario dat door Ecolo was gelanceerd. De Franstalige groenen zien in een apart Brussels treinaanbod een alternatief voor de uitbreiding van de Brusselse metro.

"De MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben gelijk om het monopolie van de NMBS in vraag te stellen", reageert Ben Weyts. "Ik trek hun logica graag door. Als we in Vlaanderen zeggenschap krijgen over het spoor, dan kunnen we ons huidig vervoeraanbod van bussen en trams ten minste eens afstemmen met het treinaanbod. De trein moet immers altijd de ruggengraat vormen van een omvattend en doeltreffend openbaar vervoer."

Weyts wil zo tot één Vlaams vervoersbedrijf komen, met één ticketformule en één abonnement voor trein, tram en bus, zoals bijvoorbeeld in Londen het geval is. "Voeg daar nog aan toe deelfietsen, deelauto's en zelfs taxi's en dán heb je een doeltreffend en innovatief antwoord op de klimaatuitdaging . Met een abonnement dat je voor zowel korte als lange afstanden snel en efficiënt van deur tot deur brengt, kan je mensen echt verleiden om de auto vaker te laten staan."