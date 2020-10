Minister Ben Weyts blikte in het VTM Nieuws vooruit op het overleg dat maandag volgt met de onderwijssector.

Weyts kondigt aan dat er naar code oranje zal worden overgeschakeld, 'maar de scholen blijven open'. Wel komen er strengere maatregelen, onder meer inzake het gebruik van het mondmasker door zowel leerlingen als leerkrachten, en de voorwaarden voor de lessen lichamelijke opvoeding (LO).

Ook voor de hogescholen zal de code oranje gelden, aldus Weyts die daarover met de hogescholen en universiteiten heeft samengezeten.

Inzetten op eerstejaars

De hogescholen en universiteiten kunnen nog strengere maatregelen nemen, maar de minister pleit voor een uitzondering voor de eerstejaarsstudenten. Code oranje houdt immers in dat de auditoria maar voor een vijfde gevuld mogen zijn, maar Ben Weyts wil dat voor de eerstejaars de helft van de auditoria gevuld kunnen worden. 'We moeten oog hebben voor de meest kwetsbaren. De eerstejaars hebben hun schooljaar in het middelbaar onderwijs niet kunnen afsluiten zoals het hoort. Ze hebben geen ervaring en we willen niet dat ze een vogel voor de kat worden'.

Weyts kondigt aan dat er naar code oranje zal worden overgeschakeld, 'maar de scholen blijven open'. Wel komen er strengere maatregelen, onder meer inzake het gebruik van het mondmasker door zowel leerlingen als leerkrachten, en de voorwaarden voor de lessen lichamelijke opvoeding (LO). Ook voor de hogescholen zal de code oranje gelden, aldus Weyts die daarover met de hogescholen en universiteiten heeft samengezeten. De hogescholen en universiteiten kunnen nog strengere maatregelen nemen, maar de minister pleit voor een uitzondering voor de eerstejaarsstudenten. Code oranje houdt immers in dat de auditoria maar voor een vijfde gevuld mogen zijn, maar Ben Weyts wil dat voor de eerstejaars de helft van de auditoria gevuld kunnen worden. 'We moeten oog hebben voor de meest kwetsbaren. De eerstejaars hebben hun schooljaar in het middelbaar onderwijs niet kunnen afsluiten zoals het hoort. Ze hebben geen ervaring en we willen niet dat ze een vogel voor de kat worden'.